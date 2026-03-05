この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【緊急で撮影】格安タブレットのマルウェア感染について、現状や対策をまとめました」と題した動画を公開。一部の格安Androidタブレットにマルウェアが混入している問題について、自身の実機検証を交えて現状を報告し、ユーザーへ注意喚起を行った。



動画で戸田氏は、3万円から4万円以下のいわゆる「格安タブレット」、特に「Helio G99」というチップを搭載したモデルの一部に、「Keenadu」と呼ばれるマルウェアが製造段階で混入しているという情報が流れていると説明。戸田氏自身も手持ちの端末で混入を確認したため、緊急で情報を発信したという。



具体的な事例として、メーカーの「Alldocube」がいち早くX（旧Twitter）などで公式声明を出し、感染が確認されたモデルと無事なモデルを公表、修正アップデートの提供を約束したことに言及した。戸田氏は「感染していること自体はよろしくない」としつつも、隠蔽せずに「いち早く情報を開示して対策を講じるメーカーは良心的だ」と、その姿勢を評価した。一方で、同様の疑いがあるにもかかわらず沈黙を守る他メーカーの存在を示唆し、「対応の悪いメーカーは信頼できない」と苦言を呈した。



動画内では実際にセキュリティソフト「Dr.Web Light」を使用し、手持ちの「iPlay 50 mini Pro」などをスキャンする様子を公開。当初は検出されなかったが、ソフトの「定義ファイルを最新」にして再度フルスキャンを行ったところ、マルウェアが検出される様子が映し出された。戸田氏は、セキュリティソフトでのチェック方法を実演した上で、感染が疑われる場合は「アップデートが来るまで使用を控える」「オフラインで使用する」といった自衛策を推奨した。



最後には「今回の対応でメーカーの信頼性が分かれる」と指摘。「感染した商品を販売しないのが義務だが、不可抗力もある」と一定の理解を示しつつ、「感染が確認されているのに何の対応もしないメーカーは信頼に足らない」と断じた。ユーザーに対しては、メーカーの公式サイトやSNSで最新情報を確認し、自己判断で適切に対処するよう呼びかけて動画を締めくくった。