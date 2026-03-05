「オープン戦、ＤｅＮＡ９−７中日」（５日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が七回に死球を与えると、球場が騒然となった。以降も制球が定まらず３四死球。２回１失点だったが、計５四死球と不安を残すマウンドになった。

六回からマウンドに上がった藤浪。２四球を与えてピンチを招いたが、後続を併殺打に仕留めた無失点で切り抜けた。だが制球が定まらなかったのはイニングをまたいだ七回だ。先頭の鵜飼に抜けた１５０キロが左腕付近に当たってしまい、死球を与えてしまうと、球場が怒号と悲鳴に包まれた。

さらに続く辻本の打席は直球が引っかかり冒頭で得点圏に走者を背負った。さらに今度はスライダーがすっぽ抜けて戸柱が捕球できず、審判に当たって捕逸。さらに四球で無死一、三塁とピンチを広げた。

ここで樋口に右翼へ犠飛を打ち上げられ１点を失った。右打者のカリステを打ち取ったが、続くサノーのところで井上監督は代打・村松を告げた。村松の打席でも制球が定まらない中、四球で歩かせてしまい、上林にもボールが先行。最後は二ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けたが、降板する際は悔しさをあらわにしていた。

試合は９−７でＤｅＮＡが連勝となった。試合後、相川監督は「ここまですごくいい投球が続いていたんですけど、四球が４つと、死球が１つ。きょう３イニングは予定していたんですけど、良さそうではないので。あまり投げてもきょうの試合につながらないのかなという感じでしたので、２回になりました」と説明していた。