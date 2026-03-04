くすみ・乾燥が加速する前に！美容ライター厳選“本当に良かった”大人肌向けシートマスク３選
季節の変わり目は、くすみや乾燥などのエイジングサインが出やすいタイミング。気温や湿度の変化でバリア機能が乱れやすく、いつものスキンケアだけでは物足りなさを感じる人も多いはずです。そこで今回は、美容ライターが実際に使って「続けたい」と感じたシートマスクを３つ厳選。デイリーケアに取り入れやすい実力派だけを紹介します。
弱酸性でゆらぎ肌をやさしく整える密着マスク
まず紹介するのは、韓国発スキンケアブランド・アビブの弱酸性シートマスク「グルタチオン ソームフィット」。肌のpHに近い処方で刺激感が少なく、ゆらぎやすい時期でも取り入れやすいのが魅力です。
▲アビブ「グルタチオン ソームフィット」 ３枚入り ￥990（税込）
シートが収縮しながらぴたっと密着し、有効成分を角質層まで届ける設計。純度98%のグルタチオンをエクソソーム化工法で配合し、ナイアシンアミドやパンテノール、トコフェノールもバランスよく配合。使い続けるうちに、肌が明るく澄んだ印象に整っていく実感がありました。
乾燥小じわにアプローチするリッチなミルクタイプ
乾燥による小じわが気になるなら、Nオーガニック Vieのシートマスク「リンクルパック エッセンス マスク」。３層構造のシートが美容液をたっぷり含み、肌に吸いつくようにフィットします。
▲Nオーガニック Vie「リンクルパック エッセンス マスク」 ４枚入り ￥2,090（税込）
キー成分のバクチオールを１枚に凝縮し、植物セラミドなどの保湿成分も配合。とろみのあるミルクタイプの美容液が角質層までうるおいを届け、ふっくらとした弾力感へ導きます。ゼラニウムを基調としたシトラスの香りも心地よく、スキンケア時間がリラックスタイムに変わります。
３分で完了。水分補給と角質ケアを同時に
2026年3月上旬発売予定のセザンヌの新作マスク「ナチュラルクリアマスク」は、１枚で水分パックと角質ケアができる2WAY仕様。美容液130ml入りで、ドクダミエキスやツボクサエキス、アゼライン酸など５種の整肌成分を配合しています。
▲セザンヌ「ナチュラルクリアマスク」 ７枚入り（美容液130ml） ￥660（税込）
まずは３分間のせて水分補給し、その後裏返してざらつきが気になる部分をやさしく拭き取り。忙しい日でも手軽に透明感ケアが叶います。コストパフォーマンスの高さも魅力です。
季節の変わり目の肌がゆらぎやすい時期こそ、日々のケアを見直す好機。シートマスクは取り入れやすく、肌状態を底上げしてくれる心強い存在です。乾燥やくすみを感じる前に、デイリーケアに１枚プラスしてみてください。＜text＆photo：Chami＞
