ケールの驚くべき効果効能

青汁の原料として知られているケールは、ビタミン類やカルシウムが豊富に含まれているため、その効果が注目されています。サラダや青汁のイメージが強いケールですが、実は炒め物や汁物にも使うことができます。そんなケールの栄養成分と効果、おいしい食べ方について解説します。

ケールの栄養と効果

ケールとは、キャベツやブロッコリーなどと同じアブラナ科の野菜 で、球状になる前に葉を収穫します。暑さや寒さに強く、たくましいので育てやすいのが特徴です。

ビタミンA(β₋カロテン)

ケールにはビタミンAの基になるβ₋カロテンが含まれており、β₋カロテンは、カラダの中で必要に応じてビタミンAに変わります。目や皮膚の粘膜を健康に保ったり、抵抗力を強めたりする働きがあります。

ビタミンE

大き目のケールの葉1枚(約100gあたり)にビタミンEは2.4ｍg含まれています。 (※1) これは成人の1日に必要なビタミンEの1/3量に相当します。抗酸化作用のあるビタミンEは (※2) 、臓器や皮膚の老化の要因となる活性酸素の働きを抑えてくれます。

上記のグラフはケール100gあたりに含まれるβ ₋カロテンの量をキャベツと比較したものです。ケールにはキャベツの約60倍ものβ₋カロテンが含まれていることが分かります。

その他にも、ビタミンCやカルシウムも豊富に含まれています。

次においしい食べ方や、豊富な栄養を無駄なくとり入れる調理法についてご紹介します。

ケールのおいしい食べ方

ケールの旬は5月〜１２月と長く、最近ではスーパーの葉物コーナーでよく見かけるようになりました。もしかしたら「調理法が難しそう」「苦くて食べにくそう」といったイメージがあるかもしれません。そんなときにぜひ試して頂きたいメニューを３つ紹介します。