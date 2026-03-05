山里亮太とバカリズムのダブルMCでお届けするニュータイプのクイズ番組「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」の最終回。この番組は、世の中で絶滅の危機に瀕している職人たちに密着取材し、その職人技や生き様をクイズ形式で学んでいこうという、“知的”で“高尚”な番組である。

今回のレポーターは、日本にわずか8人しかいないという“絶滅危惧苗字”の鰻（銀シャリ）が務める。VTRの途中で３問のクイズが出題され、スタジオにいる“絶滅危惧職人の探究者”ことバカリズムと、ゲスト解答者・くっきー！（野性爆弾）、そして誠（ヨネダ2000）がまるで大喜利のように解答。その解答に対しMCの山里がコメントしていく。アシスタントを務めるのは元モーニング娘。の生田衣梨奈だ。「探究者」であるバカリズムの紹介文を、「絶滅危惧職人の“研究者”」と言い間違えてしまった生田。ミスを指摘され、泣き真似で誤魔化そうとすると、バカリズムが「邪魔ですね」とバッサリ。くっきー！も「下がりなさい」と退場を促し、オープニングから盛り上がる。

鰻が密着するのは、兵庫県小野市の特産品、400年の歴史を持つという「播州そろばん」を作る、老舗企業DAIICHI。5代目社長の宮永さん曰く、若い職人は育っているが、そろばんの需要が減っているため、絶滅の危機にあるという。「そろばんの需要が減った理由とは？」が第1問だ。

くっきー！「下向いてやるじゃないですか。背骨のあれがどんどんエヴァ角になる」

山里「エヴァンゲリオンの角度に！」

バカリズム「卑猥なものを連想してしまう」

くっきー！「つるっつる（笑）」

理由はいくつか考えられるが、宮永社長は「消費税の導入（1989年）」が、そろばんの需要が減った一番大きな原因だと考える。そろばんは足し算や引き算をするための道具で、掛け算は難しいのだ。そしてもう一つ、播州そろばん特有の伝統が、絶滅危惧の原因になっているという。それは「四分業制」だ。

「珠削り」「珠仕上げ」「竹ひご」「組み立て」という四分業制で作られている播州そろばん。「組み立て」を行うDAIICHIでは若手が育っているが、他の工程を担う職人は、皆さん高齢で後継者がいない。誰かが辞めたら、共倒れになってしまう。そこで、播州そろばんを作り続けるために、それぞれの技術を継承してもらえないかと、鰻と宮永社長が「珠削り」「珠仕上げ」「竹ひご」の職人さんたちに、直接お願いしてみることに！

最初に訪れたのはキャリア50年の「珠削り」の職人さん。宮永社長が技術を教えてほしいと頼み込むと、意外にも「教えますけどね」との返事があった。そこで出題された第２問は、「職人が出した条件は？」。

生田から「山ちゃんさんは（正解が）何だと思いますか？」と軽い感じで聞かれた山里は、「わたし…？ わ、私が今から大喜利を…？」と禁句を放つ。生田が「違います！ クイズです！」と、番組のコンセプトを遵守しようとするが、あまりにも追い込まれた山里が、パネラーや視聴者たちが共有していた「暗黙の了解」を破ってしまった！

さらには、「初めて出た『IPPONグランプリ』以降、大喜利はNGにしてるんです」と、山里が衝撃の事実を告白する。そしてパネラーたちの解答は…？

誠「僕を愛して」



くっきー！「帽子とったらこんな髪型で。『こんなボクでもいいのかい？』」



正解は「授業料がほしい」というあまりにも現実的なものだった。交渉の余地を残し、一応の了承を得た鰻と宮永社長は「珠仕上げ」の職人さんを訪問する。まるで勇者たちが仲間を集める旅のよう。そこで出題された第３問は「そろばんの珠を完成させる最後の仕上げとは？」。

くっきー！「峠ンマ。珠同士がお互いにぶつかる摩擦が一番いいと思ったんで。峠でじゃじゃじゃじゃーってなる」

山里「峠を越えるときの、激しい運転で、お互いを削らせて。『峠の研磨』を『峠ンマ』と」

バカリズムが「これ正解出るな」とボソッとコメントし、正解の予感を抱きながら最終VTRへ。そこで発表された正解はなんと「珠同士を擦り合わせて磨く」。つまり、「峠ンマ」と同じメカニズム！

最終回にして、番組初の正解者が誕生！

「珠仕上げ」の職人さんに「技術を教えてほしい」と頼み込む鰻。20分説得しても埒があかず、イライラしてしまった鰻が「教えたいのか、教えたくないのか、はっきりいきましょう！」と迫った結果、交渉決裂！ 「竹ひご職人」に至っては、実は撮影すらNGだったとか。播州そろばんの未来が心配でたまらなくなる、リアルなルポルタージュの様子は、3月2日の「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」（ABCテレビ）で放送された。TVerでも全4回が無料配信中。