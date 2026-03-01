株式会社ポケモンから、Nintendo Switch 2 向けのスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこあ ポケモン』が発売されました。

本作は、株式会社ポケモン、株式会社ゲームフリーク、株式会社コーエーテクモゲームスの3社共同で企画・開発・制作された、全く新しいのんびり街作りゲームです。

2026年3月5日(木)の発売に合わせて、ゲームの楽しみ方や今後のイベント情報などが一挙に公開されました。

3月のイベント「ハネッコのわたげあつめ」が3月10日(火)から開催！

本作では、定期的にゲーム内イベントが開催されます。

最初のイベントとなる「ハネッコのわたげあつめ」は、2026年3月10日(火)午前5時から3月25日(水)午前4時59分まで開催される予定です。

イベント期間中、あなたの街にわたくさポケモンのハネッコがやってきます。

手に入る特別なアイテム「わたげ」を集めることで、「ハネッコ」「ポポッコ」「ワタッコ」たちとともだちになることができます。

また、集めた「わたげ」はピクニックをモチーフにした家具などのアイテムと交換でき、そのアイテムで生息地をつくることでも「ポポッコ」「ワタッコ」とともだちになることが可能です。

※本イベントは「ポケモンセンター」を直した街でのみ発生し、クラウドじまでは発生しません。

『ぽこあ ポケモン』の特徴をまとめた紹介映像を公開！

https://www.youtube.com/watch?v=c-xPQJnYnU8

いよいよ本日発売となった本作ですが、ポケモン公式YouTubeチャンネルでは紹介映像が公開中です。

これまでに明らかになった『ぽこあ ポケモン』の遊び方についておさらいができる内容になっています。

早期購入特典の「メタモンラグ」を受け取ろう！

2027年1月31日(日)まで、パッケージ版（キーカード）、ダウンロード版のいずれのゲーム内でも、早期購入特典として「メタモンラグ」を受け取ることができます。

ゲーム内の「ふしぎなおくりもの」から「インターネットで受け取る」を選ぶと入手でき、建てたお家に飾って楽しむことができます。

※受け取りにはインターネット通信できる環境と、ニンテンドーアカウントとの連携が必要です（Nintendo Switch Onlineへの加入は不要です）。

「ふしぎなおくりもの」を使えるようになるまでのプレイ時間は約30分で、「メタモンラグ」自体は通常のゲームプレイでも入手可能なアイテムです。

メタモンが街中に出現！？個性豊かな特別広告を実施中

ソフトの発売に合わせて、本作の主人公である「メタモン」をテーマにした個性豊かな特別広告が各所で展開されています。

東京メトロ半蔵門線との特別ジャック企画は、3月2日(月)から3月15日(日)の2週間で実施中です。

メタモンの「へんしん」できる特徴を活かした「半蔵モン線」マークが公開され、半蔵門駅、押上〈スカイツリー前〉駅、渋谷駅のホームや駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場します。

車両内では「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」がお出迎えし、個性豊かなポケモンたちとの生活を覗き見ることができます。

さらに、センター街など渋谷の街並みのベンチの下や、

タイルなどにひっそりと隠れたメタモンの特別広告「隠れメタモン企画」も5箇所で実施中です。

また、SHIBUYA109渋谷店シリンダーやQFRONTビル壁面、渋谷スクランブルスクエア壁面では、『ぽこあ ポケモン』の世界観を表現したOOHを展開。

本作で初登場となる“ピカチュウ（うすいろ）”のビジュアル掲出や、キャッチーな歌詞が特徴のCM『ぽこポケ』のうた篇が放映され、スクランブルスクエアでは渋谷の街を見下ろすメタモンの姿も見られます。

全国6都市の駅での屋外広告や、X（旧Twitter）上で「#メタモンいたもん」のタグを付けてポストするとメタモンデザインの絵文字に出会える企画も実施中です。

スローライフを楽しみながら自分だけの街を作れる、ポケモンの新しいゲーム体験！

Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこあ ポケモン』は、2026年3月5日(木)発売です。

『ぽこ あ ポケモン』商品情報

タイトル：『ぽこ あ ポケモン』

発売日：2026年3月5日（木）予定

予約開始日： パッケージ版（キーカード）：2025年11月13日（木） ダウンロード版：2025年11月12日（水）より順次

希望小売価格： パッケージ版（キーカード）：8,980円（税込） ダウンロード版：8,980円（税込）

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

対応機種：Nintendo Switch 2

販売形態：パッケージ版（キーカード）／ダウンロード版

対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓国語

※Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

CERO：A

企画開発：株式会社ポケモン、株式会社ゲームフリーク、株式会社コーエーテクモゲームス

発売・販売：株式会社ポケモン

©2026 Pokémon.

©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

