「か、かわいすぎる」「ド派手」宮崎が大好評ベースボールシャツの配布を発表
テゲバジャーロ宮崎は2日、“南九州ダービー”で宮崎サポーターに向けてベースボールシャツを配布すると発表した。
宮崎は4月25日にKUROKIRI STADIUM(クロスタ)で行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-B第12節で、鹿児島ユナイテッドFCと対戦。2025シーズン初めて同会場で開催した際に配布して大好評だったベースボールシャツを、この試合でも配布することが決まった。
今回はいちご株式会社、株式会社星山設計が協賛し、デザインは株式会社ZOZOが担当。ベースボールシャツはピンクをベースとし、左胸のエンブレムから光が放射状に展開するグラフィックが施されている。
クラブが公式X(@55tegevajaro)で配布を告知すると、「カッコよ!」「か、かわいすぎる」「ド派手で良いですね」「かわいさとかっこよさを兼ね備えたベースボールシャツ」「クロスタをピンクに染めましょう!!!」などの声が上がった。
都城で迎える『南九州ダービー』!!!
席種&ベースボールシャツ配布決定
4/25(土)14:00
KUROKIRI STADIUM
