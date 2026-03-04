/

都城で迎える『南九州ダービー』!!!

席種&ベースボールシャツ配布決定

＼



4/25(土)14:00

KUROKIRI STADIUM

#鹿児島ユナイテッドFC



2025シーズン初めてKUROKIRI STADIUMで試合開催した際に配布して大好評だったベースボールシャツを、この試合でも配布することが決定しました!… pic.twitter.com/wiWE43XTBi