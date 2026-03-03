マンUには「存在感のあるリーダーが必要だ」。レジェンドOBが次期監督にイタリア人の名将を推薦「完璧な人物だ」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドOBのポール・スコールズ氏が、古巣の次期監督に名将を推薦した。現地３月２日、英紙『Daily Mail』が伝えている。
１月５日にルベン・アモリム監督を解任したユナイテッド。直後の２試合はU-18チーム監督のダレン・フレッチャーが暫定的に指揮を執り、13日にマイケル・キャリックが今シーズン終了までの暫定監督に就任した。
キャリック監督が着任してからのユナイテッドは、プレミアリーグの７試合で６勝１分けの好成績を収めている。
イングランド人指揮官の手腕は確かなものと言えるが、現状はあくまでも暫定監督。シーズン終了後、ユナイテッドはどのような決断を下すのか。スコールズ氏は、ポッドキャスト番組『The Good, The Bad ＆ The Football』で、これまでミランやレアル・マドリーなどの名門を率い、現在はブラジル代表監督を務めるイタリア人のカルロ・アンチェロッティを推薦した。
「彼がブラジル代表の監督であるのは承知しているが、マンチェスター・ユナイテッドにとって完璧な人物だ。選手たちを最高の気分にさせてくれるだろう。タイトルを獲得した経験も持っている。唯一の問題は、歳を取りすぎているのではないのかという点だ。だが、彼のようなタイプで、もっと経験のある人物は他にいるだろうか。マンチェスター・ユナイテッドには存在感のあるリーダーが必要だ」
キャリック監督の手腕には、疑問を抱いているようだ。
「問題は、マイケルにその（タイトルを獲得した）経験があるかだ。チャンピオンシップ（ミドルスブラ）で指揮を執っていたのは知っているが、これは別物。マイケルがプレミアリーグで優勝する姿を想像できるか。私にはまだ分からない」
ユナイテッドは現在、リーグ戦で３位。キャリック体制で着実に結果を出しているものの、スコールズ氏からすると物足りないのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
