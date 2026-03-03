この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

平井拓郎「飛ぶのも一つの手」追い詰められた人々に送る究極の生存戦略と「書き置き」のススメ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元QOOLANDのボーカルで、現在は株式会社ヒライ企画の代表取締役を務める平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【実録】ゴミ捨て場で震える末路。10人が消えた『バンドマン失踪』の真実」と題した動画を公開した。バンドマン界隈で頻発する「失踪（飛び）」の実態について、自身の周囲で起きた10件以上の事例を基に、その背景や動機を生々しく解説している。



動画内で平井氏は、バンドマンが失踪する理由はパートごとに傾向があると分析する。特にベーシストについては「生活苦や内部からの『圧』で飛ぶケースが多い」と指摘。金銭的な困窮に加え、マネージャーやメンバーからのパワーハラスメントに近い扱いが積み重なり、限界を迎えて姿を消すパターンだという。平井氏は、実際に飛んだ知人が1週間後に「ゴミ捨て場で震えていた」ところを発見されたという衝撃的なエピソードを披露。「精神が追い詰められていた」と当時を振り返った。一方でドラマーについては「思いつきで行動する人が多い」とし、突発的に連絡を絶つケースがあること、ギタリストについては生活苦よりも「機材や服が買えないストレス」や人間関係のもつれが要因になることが多いと語った。



平井氏は、こうした失踪を単なる逃避として否定するのではなく、「人間関係を断ち切って新しい人生を始めたいという『ガチ』な願望」であると定義する。実際に、全てを捨てて沖縄へ移住し、新たな生活を送っている知人の例も挙げ、「不幸なこととは限らない」と独自の見解を示した。さらに、視聴者から寄せられる夫婦関係の悩みなどに対し、話し合いが通じない場合の解決策として「まずは飛んで、弁護士を通じて対応する」という「飛び離婚」を提案することもあると明かした。



動画の最後で平井氏は、「できれば飛ばないほうがいい」としつつも、追い詰められた状況下では「飛ぶのも一つの手かもしれない」と一定の理解を示した。その上で、残された人々の無用な心配や事件化を防ぐための最低限のマナーとして、「書き置きの一つでも残しておくべきだ」と現実的なアドバイスで締めくくった。