◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝が３日、東京・神楽坂の帝拳ジムで同級７位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝との５度目の防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシング、岡部大介トレーナーを相手にしたミット打ち、サンドバッグ打ちを１ラウンドずつ披露。「もちろんＫＯを狙う。プレッシャーをかけ続け、相手に息をつかせる暇もないほど押していく」とＫＯ防衛を予告した。

オラスクアガが１０代のころから米ロサンゼルスでともに練習を積んできた盟友の前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのビッグマッチが、６日に正式発表される予定だ。

昨年１２月１７日のＶ４戦で桑原拓（大橋）を４回ＴＫＯで下したオラスクアガは「僕は完璧に『チーム中谷潤人』の一員なので、潤人が何をしても勝つと思っている。自分と桑原の試合のような（一方的な）展開になるかな、とも思っている。ＫＯになるかまでは分からないが、もちろん潤人が勝つと信じている。ボクも潤人のセコンドにつくと思う」と中谷の勝利を願った。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。