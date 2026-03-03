山田裕貴、妻・西野七瀬の懐の深さに感心「いいんだそれって」共演者を自宅に招待した驚きのエピソード明かす
【モデルプレス＝2026/03/03】俳優の山田裕貴が3月2日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。妻で女優の西野七瀬について話す場面があった。
【写真】山田裕貴＆西野七瀬夫婦に訪れた芸能人
堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に、車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」に所属するエース選手・宮下涼（みやした・りょう）役で出演する山田。フリートークでは、同作で共演し、同じ事務所に所属するお笑い芸人・ノボせもんなべを話題にした。
なべは、自身の薄毛を活かした「髪モノマネ」を武器に英国の人気オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」にも出演。「ＧＩＦＴ」では宮下のチームメイト・久保田一信（くぼた・かずのぶ）役を務めるが、山田はなべの人柄について「ものすごくコミュ力が高くて」「（共演者との）壁がない」「海外でのフランクさもあってみんなと仲良くできるのかな」と前置き。そしてある日を境に撮影で会うたびに、なべから「今日、裕ちゃん（山田）ん家にお風呂入りに行ってもいい？って聞かれるようになったんですよ」と明かした。
冗談か本気かわからなかったというが、山田は「まず嫁ちゃん（西野）に確認取らないといけない」と家に帰って西野に事情を説明したと回顧。すると、西野からは「お風呂入るだけ？」「泊まるわけじゃないよね？」と確認されたといい、山田がなべは寮に住んでいて湯船がない、撮影後にゆっくり入りたいであろうことを説明すると「本当に意味わかんないんだけど、嫁ちゃんが『まぁ…いいお湯つくってあげな』って皿洗いながら言ってきたの」と西野が快諾したことを明かし「いいのっ！？ってなって。いいんだそれって」と驚いた様子で語った。
結局、山田は本当に撮影終わりになべと共演者の俳優・八村倫太郎（中山好太郎／なかやま・こうたろう役）を自宅に招待し、西野に言われた通りにアロマオイルや入浴剤を用いて「最強のお湯をつくった」と説明。3人で話しているうちに西野が仕事から帰宅し、なべと八村が挨拶すると「全然大丈夫ですよ〜。ゆっくりどうぞ〜みたいなこと言ってて。すごい心が広いなと思いながら。でも、それがありがたいんですけどね、僕にとっては」と西野の懐の深さに感心したと口に。なべが入浴中も「案外こういう時に、ありがたいんですけど、嫁ちゃんが結構喋ってくれるんですよ」「倫ちゃんの会話にすごく笑って、本当に盛り上がって」と笑いながら振り返った。
この放送を受け、SNS上では「七瀬ちゃんの懐のデカさにビックリ」「面白すぎる」「嫁ちゃんの懐の深さに感動」「人柄がよくわかる」「なんかすごい楽しそう」「嫁ちゃん優しいな〜」などの声が上がっている。
山田と西野は、2024年3月31日に結婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
