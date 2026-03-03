HANA（ハナ）のSNSにて、メンバーがビリヤード台に佇む“バチイケ”な動画が公開され、反響を集めている。

【動画】バチイケのHANAの7人が次々に現れるショート動画＆「ALL IN」MV撮影現場ショット①～③【写真】『日経エンタテインメント！』4月号特装版表紙

■HANAが鋭い視線で魅了！「ALL IN」MV衣装のショート動画

これはHANAの新曲「ALL IN」ミュージックビデオ撮影現場で収録されたもの。「全部bet」と繰り返される歌詞が印象的な楽曲に合わせ、メンバー全員がカリスマ性を放っている。

CHIKA（チカ）は鮮やかな赤髪をサラリとなびかせて視線を傍にやり、YURI（ユリ）はモコモコのファーハットを被って、鋭い視線をカメラに向ける。JISOO（ジス）は口にフェイクピアスを着け、気だるげなムードが新鮮だ。

そしてヒョウ柄のコートを羽織ったMOMOKA（モモカ）、ポニーテールで挑発的な表情を浮かべる最年少のMAHINA（マヒナ）と続き、KOHARU（コハル）は黒いアイラインで囲んだ瞳でオーラを放つ。最後にNAOKO（ナオコ）はボールを弄び、ミステリアスな視線を向けた。

SNSでは「全員めっちゃカッコいいし綺麗！」「こはちゃんメイク濃いの似合いすぎ」「ジスの口ピアスかっこいい…」「治安悪めMOMOKA良すぎる大好きすぎる」「メロすぎ」「強いウォンナ感増し増しで好き」「ちょい悪なのに上品さがすごい」「どこに目やっても美しかない」「皆いつもと雰囲気が違って最高」と、絶賛の声が相次いでいる。

■HANAが『日経エンタテインメント！』4月号特装版の表紙に登場

また3月4日に発売される雑誌『日経エンタテインメント！』4月号特装版では、HANAが表紙に登場。シルバーのまばゆい背景の前に堂々と7人が佇む、表紙写真が公開された。