念願の復活！ 明治「たけのこの里」公式コラボ「アルティメットたけのこ」限定再販決定
オー・デリス・ドゥ・シバタが運営する「シェ・シバタ」は、2026年ヴァレンタインでたいへん好評だった「アルティメットタケノコ」を3月1日から再製造、限定販売します。
■多数のリクエストを受け、再販が決定！
同商品は、明治のロングセラー商品「たけのこの里」との特別なコラボレーションにより誕生。発売直後から完売が相次ぐなど大きな反響を得ました。
「前回購入できなかった」「もう一度味わいたい」といった多くのユーザーからの要望を受け今回、再製造・再販が決定しました。
なお、同商品は今回が最終製造・最終販売となり、今後の製造・販売の予定はありません。
■Ultimate Takenoko（アルティメットタケノコ）
明治のロングセラー「たけのこの里」を、シェフ柴田氏が「究極（アルティメット）」をテーマに再構築。厳選された産地別カカオ豆を使用し、スパイスやお酒、岩塩を組み合わせた、大人向けの贅沢なボンボンショコラです。
◇3種の至高のフレーバー
苺スパイス
パイシーでフローラルなドミニカ産カカオとあまおう苺とシャンパンが香る、華やかな一粒。
ショコラノワール
希少なメキシコ産ホワイトカカオ×テキーラのキレ。
ソルテド抹茶
ナッティなベネズエラ産カカオにゲランドの塩が深みを与える。
■商品概要
発売日：2026年3月1日〜（なくなり次第終了）
価格：2,592円
販売場所：
・多治見店、名古屋店、名古屋栄三越店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、西武池袋店
・阪神梅田本店 催事会場（※1日100個限定 / 合計700個）
*催事期間：2026年3月11日〜3月17日
■シェ・シバタ概要
▶シェ・シバタオンラインショップ
https://shop-shibata.com/
▶シェ・シバタ 多治見
岐阜県多治見市太平町5-10-3
営業時間：10時〜19時 / 定休日：火曜日
TEL.0572-24-3030
▶シェ・シバタ 名古屋
愛知県名古屋市千種区山門町2丁目54
営業時間：10時〜19時 / 定休日：火曜日
TEL.052-762-0007
▶名古屋栄三越
愛知県名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越 B1F
営業時間：10時〜20時
TEL.052-252-1270
▶JR名古屋高島屋
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4
営業時間：10時〜20時
TEL.052-485-655
◇Executive chef柴田武氏について
東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとしてパリのサロン・デュ・ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。
2010年 岐阜県多治見市観光大使 就任
2015年 愛知県西尾市抹茶大使 就任
2016年 フランス「セモア社」アンバサダー 就任
2017年〜 パリ「サロン・ドゥ・ショコラ」に出店
シェ・シバタ公式HP：https://chez-shibata.com/
シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/chezshibata/?hl=ja
