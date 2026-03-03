念願の復活！ 明治「たけのこの里」公式コラボ「アルティメットたけのこ」限定再販決定

オー・デリス・ドゥ・シバタが運営する「シェ・シバタ」は、2026年ヴァレンタインでたいへん好評だった「アルティメットタケノコ」を3月1日から再製造、限定販売します。

■多数のリクエストを受け、再販が決定！

同商品は、明治のロングセラー商品「たけのこの里」との特別なコラボレーションにより誕生。発売直後から完売が相次ぐなど大きな反響を得ました。

「前回購入できなかった」「もう一度味わいたい」といった多くのユーザーからの要望を受け今回、再製造・再販が決定しました。

なお、同商品は今回が最終製造・最終販売となり、今後の製造・販売の予定はありません。

■Ultimate Takenoko（アルティメットタケノコ）

明治のロングセラー「たけのこの里」を、シェフ柴田氏が「究極（アルティメット）」をテーマに再構築。厳選された産地別カカオ豆を使用し、スパイスやお酒、岩塩を組み合わせた、大人向けの贅沢なボンボンショコラです。

◇3種の至高のフレーバー

苺スパイス

パイシーでフローラルなドミニカ産カカオとあまおう苺とシャンパンが香る、華やかな一粒。

ショコラノワール

希少なメキシコ産ホワイトカカオ×テキーラのキレ。

ソルテド抹茶

ナッティなベネズエラ産カカオにゲランドの塩が深みを与える。

■商品概要

発売日：2026年3月1日〜（なくなり次第終了）

価格：2,592円

販売場所：

・多治見店、名古屋店、名古屋栄三越店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、西武池袋店

・阪神梅田本店 催事会場（※1日100個限定 / 合計700個）

*催事期間：2026年3月11日〜3月17日

■シェ・シバタ概要

▶シェ・シバタオンラインショップ

https://shop-shibata.com/

▶シェ・シバタ 多治見

岐阜県多治見市太平町5-10-3

営業時間：10時〜19時 / 定休日：火曜日

TEL.0572-24-3030

▶シェ・シバタ 名古屋

愛知県名古屋市千種区山門町2丁目54

営業時間：10時〜19時 / 定休日：火曜日

TEL.052-762-0007

▶名古屋栄三越

愛知県名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越 B1F

営業時間：10時〜20時

TEL.052-252-1270

▶JR名古屋高島屋

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4

営業時間：10時〜20時

TEL.052-485-655

◇Executive chef柴田武氏について

東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとしてパリのサロン・デュ・ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。

2010年 岐阜県多治見市観光大使 就任

2015年 愛知県西尾市抹茶大使 就任

2016年 フランス「セモア社」アンバサダー 就任

2017年〜 パリ「サロン・ドゥ・ショコラ」に出店

シェ・シバタ公式HP：https://chez-shibata.com/

シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chezshibata/?hl=ja

（エボル）