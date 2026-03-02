2月28日、タレントの平愛梨が、都内でおこなわれたアニメ『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念舞台あいさつに出席した。このイベントで見せた平の“涙”に、世間から心配が集まっている。

映画の宣伝アンバサダーを務める平は、声優にも初挑戦。子どもから「ママ、すごいよ!」とほめられたと明かし、「お友達から、『ママがテレビで、ドラえもんと映ってた!』と言われ、『人気者だよ、僕!』と喜んでくれています」と告白。「みんなに“すごい”と言われて、子どもたちもヒーローみたいになっているみたいです」と語っていた。

途中、MCの質問を聞き逃し、キャスト陣からツッコまれる場面も。あわてた平は、「ごめんなさい! いま、自分の世界に入っちゃった。映画館に行ったら見られるんだって感動して。ぼーっとしちゃってごめんなさい」と謝りながら、目元を押さえて涙をこらえていた。

「平さんは、2月27日に出演した『徹子の部屋』（テレビ朝日系）でも、司会の黒柳徹子さんと向かい合った途端『ごめんなさい、徹子さん。お会いできて感激しております』と号泣していました。黒柳さんは『優しい方なんだ。大丈夫ですか? 見える?』と自然な様子で気遣いを見せ、平さんも『いい年してごめんなさい』と恥ずかしそうにしながら、番組に出演できた喜びを伝えていました。

平さんは涙もろいタイプで、テレビ番組での“号泣エピソード”も多いのですが、ここ最近は連日、泣き顔を見せていたため、心配になってしまう人も多かったようです」（芸能担当記者）

Xでは、平のメンタル面を気にかける人々の声が寄せられている。

《だいぶ疲れとかが溜まってるんじゃないかな…徹子の部屋でも泣いてたみたいだけど。感極まって泣くタイプで済ませられる問題ならいいんだけどさ》

《「徹子の部屋」の件もあるしちょっと心配したほうがいい。》

サッカー選手・長友佑都の妻であり、8歳・6歳・4歳・2歳の男児の母親でもある平。子どもたちはまだまだ目が離せない年ごろなうえ、自らもタレント活動を続けており、多忙な日々を送っていることがうかがえる。

「平さんのInstagramには、長友さんや子どもたちの写真がよく投稿されており、楽しい家庭の様子が垣間見られます。しかし、日々の育児はたいへんだそうで、2月24日放送の『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）では、『ひとりひとりだと、いい子ってほめられたりするんですけど、4人になると騒がしくて、手に負えない』と告白していました。『ほとんど言うこと聞かなかったりして、8日めぐらいで破壊しちゃうんです、自分が』と、ワンオペ育児は8日が限界だとこぼしていました。

22日には、Instagramで《1週間があっという間で平日はほとんど眠れない》《夜中は相変わらずお布団蹴飛ばすカオス達に何度も起きてかけ直す》と、バタバタな日々をつづっています。長友さんも育児には積極的に参加してくれているそうですが、どうしても遠征で家を空けることも多いため、平さんが奮闘しているといいます」（同前）

育児にも仕事にも一生懸命な平。無理をしすぎることのないペースが見つかるといいのだが……。