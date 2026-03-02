Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月2日は、ながら聴きにぴったりなオープンイヤーデザインで長時間の使用も快適なHUAWEIのワイヤレスイヤホン「FreeClip」がお得に登場しています。

HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生 左右自動認識 IP54防塵防滴 ワイヤレス/急速充電 マルチポイント接続 パープル 17,800円 （36％オフ）

耳を塞がない快適装着＆軽量で長時間使用に最適なHUAWEIの「FreeClip」

普段の通勤・通学や作業中でも環境音を聞きながら音楽やポッドキャストをを楽しみたい！

そんな人にぴったりなのがこのHUAWEIの「FreeClip」です。今なら36％オフの17,800円と過去最安値で販売中。

耳に挟むだけのオープンイヤー（耳を塞がない）タイプで、外側にクリップのように装着することで外音を自然に聞ける構造となっています。

1つ1つが約5.6gと超軽量で耳への負担も少ないから長時間の使用でも快適ですよ。

左右対称のデザインで、左右を区別する必要がなく、装着すると自動的に左右の耳を識別します。

両耳での使用だけではなく、片耳だけの使用でも識別可能です。

デュアルマグネットのダイナミックドライバーによる迫力ある低音を実現

約10.8mmのデュアルマグネットダイナミックドライバーを搭載しており、低音〜高音まで伸びが良く聞き取りやすい音質を実現しました。

また、音楽ジャンルの違いなどに応じて、ボーカルブースト、高音ブースト、低音ブーストなどのEQモードを専用アプリから切り替えることができます。

音量調整の際はイヤホンが自動的に聴こえ方の調節を行うため、異なる音量でも一貫したリスニング体験が可能です。

デュアルマイク＋骨伝導VPUセンサーを搭載したマイクを採用し、通話・音楽どちらも快適な音質で楽しめます。

1回のフル充電で最長8時間の連続音楽再生、充電ケース込みで最長36時間の音楽再生が可能です。

また急速充電に対応しており、約10分の充電で最長3時間再生できるのも嬉しいポイントです。

IP54レベル防塵防滴性能を有しており、ワークアウト中でも汗などを気にせず音楽を楽しむことができますよ。

なお、上記の表示価格は2026年3月2日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

