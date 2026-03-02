¾å»Ê¤Î¡ÖÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤À¡×¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¦¤ÄÉÂ¤ÇµÙ¿¦¡¡¡ÖÃ¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À34ºÐ½÷À¡¢»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡È°å»Õ¤Î°ì¸À¡É¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤³¤¬¤ì¤Î»Å»ö¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ØÆ³¢ªµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡È¤¦¤Ä¡É¤Ë¡¡Æ±¤¸Éô½ð¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä
²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÅÚ²°¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê34ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÏµÙ¿¦¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±Î½¤Î¶ÈÌ³¾å¤Î¥ß¥¹¤ò¡ÖÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤À¡×¤È¸À¤¤¡¢¼«Ê¬¤äÂ¾¤Î¼Ò°÷¤ò¼¸ÀÕ¤¹¤ë¾å»Ê¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤¬Â³¤¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ¤¬±ô¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬Àè¤ËÎ©¤ÄÆü¡¹¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤¬¤¤Æ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¡£µÙ¿¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢½é¤á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤¹¤ë¤â¤Î¤À--¤½¤¦¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¡¢¡È¼å¤µ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡¢°å»Õ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÙ¿¦Ãæ¤Î¸ÉÆÈ´¶¤ÈÉü¿¦¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤«¤é¡¢¿´¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
µÙ¿¦Ãæ¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿Í¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Éü¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¿¦¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÆ¯¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬ËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤µ¤¨¤â¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Ç»¡¤ÏÃ»»þ´Ö¡£Æü¾ï¤ÎºÙ¤«¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ä¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÅÇ¤½Ð¤¹¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ç¼£°å¤Î°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Å¾µ¡¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¿Ç»¡¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬À¸³èÌÌ¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¼ç¼£°å¤¬²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼£ÎÅ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÁêÃÌ¤ä»Ù±ç¤â¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤¤¤Ä¤â¿Ç»¡¤ÎÃ»¤¤¼ç¼£°å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÌ¸¤¬À²¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤«¤é¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÍê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
È¾¿®È¾µ¿¤Î¤Þ¤Þ¡¢°å»Õ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
À¼¤¬¿Ì¤¨¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ë¡¢ÊÝ·ò»Õ¤À¤È¤¤¤¦Ã´Åö¼Ô¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Êø¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¾®¤µ¤Ê¡ÖÍê¤ß¤´¤È¡×¤À¤Ã¤¿
Íê¤ë¤³¤È¤¬¸µ¡¹¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ÎÍê¤ß¤´¤È¤Ï¡¢¤´¤¯¤´¤¯¾®¤µ¤¯¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÉéÃ´´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÚ²°¤µ¤ó¤¬Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿ÃÏ°è¤ÎÁêÃÌ°÷¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¡¢¤´¤¯¾®¤µ¤ÊÍê¤ß¤´¤È¤ò¤¹¤ëÎý½¬¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÅÚ²°¤µ¤ó¤â¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÅª»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÃ¯¤Ë¡¦¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍê¤á¤Ð¤¤¤¤¤«¡Ù¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÍê¤ß¤´¤È¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ²ÙÊª¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òÍê¤à
ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº³ºÙ¤Ê¤ª´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÌ±¡¤Î´Ö¤ËÆÏ¤¯²ÙÊª¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡¢ÎÙÄ®¤Ë½»¤àÄï¤ËÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
À¼¤Ë½Ð¤¹¤Þ¤Ç¡¢¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤½¤Ã¤«¡¢Íê¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÇã¤¤½Ð¤·¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ø¤Î¶¨ÎÏ°ÍÍê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½µËö¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Áê¼ê¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æµ¤¤¬°ú¤±¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Ï¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤È¤¤É¤°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÂ¦¤È¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ±¤¸Î©¾ì¡×¤ÇÏÃ¤»¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Íê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤
¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¼å¤¤¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤ò±ß³ê¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÍê¤ß¤´¤È¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤â°ÂÄê¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¿¦¾ì¤Ë¤ÏÉü¿¦¤ò¤»¤º¡¢ºÇ¶á¤ÏÅ¾¿¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Å¤¨¤Ç¤â¼å¤µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤À·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÃ¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È»ä¡É¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤½¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Ã¯¤«¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¡¢¤È¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë