東京ディズニーシー25周年を記念したダッフィーのグッズ＆フードスーベニアが4月14日に新発売
【ダッフィー&フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー!】 4月14日 発売予定
(C)Disney
オリエンタルランドは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した「ダッフィー&フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー!」のグッズおよびフードスーベニアを4月14日に発売する。
東京ディズニーシーでは4月15日より「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催となり、これに先駆けてダッフィーのグッズなどが新発売される。青色をさがしに出かけるダッフィーたちの様子がデザインされたグッズになっており、爽やかなカラーを取り入れた商品がラインナップする。
また、「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」より、東京ディズニーシーのメニュー「ダッフィークッキーサンド(キャラメルクリーム)」をイメージしたスウィーツが初登場。ケープコッド・クックオフでも各種フードスーベニアが楽しめる。
ぬいぐるみコスチューム
ぬいぐるみバッジ
クリップ
ぬいぐるみ
カチューシャ
キャップ
Tシャツ
トートバッグ
トートバッグセット
カチューシャホルダー
ペットボトルケース
ミニタオルセット
ステンレスボトル
ポーチ
ポストカードステッカー付
ボールペンセット
コンパクトミラー
ワイドバスタオル
ショッピングバッグ
チョコレート
アソーテッド・クッキー
おせんべい
ぬいぐるみバッジ
ダッフィークッキーサンド(キャラメルクリーム) 3個入り
紅茶パンナコッタ＆ミルクムース
ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）
スーベニアランチケース
グミキャンディー、ミニスナックケース付き
スパークリングドリンク（オレンジ＆ライチー）
スーベニアタンブラ
