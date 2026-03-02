【ダッフィー&フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー!】 4月14日 発売予定

オリエンタルランドは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した「ダッフィー&フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー!」のグッズおよびフードスーベニアを4月14日に発売する。

東京ディズニーシーでは4月15日より「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催となり、これに先駆けてダッフィーのグッズなどが新発売される。青色をさがしに出かけるダッフィーたちの様子がデザインされたグッズになっており、爽やかなカラーを取り入れた商品がラインナップする。

また、「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」より、東京ディズニーシーのメニュー「ダッフィークッキーサンド(キャラメルクリーム)」をイメージしたスウィーツが初登場。ケープコッド・クックオフでも各種フードスーベニアが楽しめる。

ぬいぐるみコスチューム

ぬいぐるみバッジ

クリップ

ぬいぐるみ

カチューシャ

キャップ

Tシャツ

トートバッグ

トートバッグセット

カチューシャホルダー

ペットボトルケース

ミニタオルセット

ステンレスボトル

ポーチ

ポストカードステッカー付

ボールペンセット

コンパクトミラー

ワイドバスタオル

ショッピングバッグ

チョコレート

アソーテッド・クッキー

おせんべい

ぬいぐるみバッジ

ダッフィークッキーサンド(キャラメルクリーム) 3個入り

紅茶パンナコッタ＆ミルクムース

ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）

スーベニアランチケース

グミキャンディー、ミニスナックケース付き

スパークリングドリンク（オレンジ＆ライチー）

スーベニアタンブラ

(C)Disney

