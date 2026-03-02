Leicaカメラ搭載の新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」のメーカー版が日本で3月5日に発売！すでに予約開始。価格は19万9800円から
Xiaomi（以下、シャオミ）の日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は2日、シャオミがドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステムを搭載した5G対応プレミアムスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 17 Ultra」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて発売すると発表しています。発売日は2026年3月5日（木）で、すでに一部の販路では予約販売を開始しています。
販路は公式Webストアのほか、直営店「Xiaomi Store」や「Xiaomi公式 楽天市場店」に加え、Amazon.co.jpやシャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどの量販店やECサイト、そして仮想移動体通信事業者（MVNO）として「IIJmio」（インターネットイニシアティブ）となっています。本体色はブラックおよびホワイト、スターリットグリーンの3色がラインナップされています。
また購入者特典として2026年4月6日（月）までに購入し、2026年4月12日（日）までに応募したすべての人にもれなく撮影体験をさらに飛躍させる専用カメラキット「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」（市場想定価格19,980円）を無料でプレゼントするとのこと。なお、特典の受け取り方法は販路によってが異なるため、詳しくは各販路のWebサイトなどをご確認ください。その他、シャオミ・ジャパンではXiaomi 17 Ultraをベースにしたライカ初の国際市場向けスマホ「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」も日本にて同じく3月5日に発売することが案内されています。
Xiaomi 17 Ultraはシャオミが展開している最新フラッグシップスマホ「Xiaomi 17」シリーズの最上位機種で、これまでの「Xiaomi 15 Ultra」などに続いてライカと共同開発したカメラ機能を搭載しており、長年に渡りシャオミとライカが「スマートフォンで表現できる理想的な写真」を共に追及し続けた協業の成果であり、「撮る喜びと高揚感」を極限まで追究した「現時点の最高傑作」と呼べるスマホとなっているということです。
また2億画素の大型イメージセンサーと光学可変望遠システムによる卓越した望遠性能を備え、リアカメラのメインとなる広角カメラには圧倒的なダイナミックレンジを実現するLOFIC技術搭載の1インチセンサーを採用し、それらの技術により生み出される写真はまさに製品スローガンである「その写り、ライカ。」と思わせる作品に仕上がります。
さらにあらゆる焦点距離で優れた汎用性と高精度の光学性能を誇るトリプルカメラシステムを採用しており、17.2倍まで鮮明に写し出す新次元のズーム性能によって遠くの景色もポートレートもより繊細により美しく撮影でき、色再現、コントラスト、解像度などあらゆる面においてこれまで以上に美しく精細な表現力を実現しました。
・約5000万画素CMOS（1型、Light Fusion 1050L「OV50X50」、1画素1.6μm、4in1、Dual PDAF）＋広角レンズ（F1.67、焦点距離23mm、1G＋6P、光学1倍、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、1画素0.64μm、4in1、Dual PDAF）＋超広角マクロレンズ（F2.2、焦点距離14mm、光学0.6倍、画角115°、5cmマクロ）
・約2億画素CMOS（1／1.4型、1画素0.7μm、4in1、Multi-directional PDAF）＋望遠マクロレンズ（F2.39-2.96、焦点距離70〜100mm、ペリスコープ式、光学3.2〜4.3倍、OIS）
望遠レンズは75mm-100mm間の可変光学ズームに対応し、2億画素の大型センサーが被写体を緻密に捉えます。これにより、遠く離れた被写体やポートレート、さらには望遠での夜景撮影が大きく進化し、最先端のAI技術も組み合わせることによって約400mm相当（17.2倍）の高品質な望遠撮影も可能となりました。この卓越した望遠性能を支える要素としてライカ「APO」技術によるレンズ設計を採用しており、被写体の色収差を最小限に抑え、極めて高い解像力と忠実な色再現性を実現しました。また白飛びを抑え、光を美しく捉えるスマホでは最大級の1インチセンサーと最新のLOFIC技術の融合によって圧倒的な夜景描写を実現します。
最新のLOFIC技術は光と影の限界を超越し、ハイライトの制御能力を飛躍的に高め、かけがえのない瞬間を鮮明に捉えます。これにより、花火のような強い光が発せられるシーンでも、高いダイナミックレンジで白飛びを抑え、明暗の差を豊かな階調で表現することが可能になりました。さらにシネマティックな創造性が始動する卓越した映像撮影LOFICHDRが夜の映像に命を吹き込み、大型センサーとの組み合わせで夜景であってもその場の空気感をそのままに記録でき、体験した瞬間が映像としていつまでもリアルに蘇ります。他にも4K・120fpsによるLog撮影に対応。スローモーションからカラーグレーディングまで、あらゆるシーンでプロフェッショナルレベルの編集自由度をもたらします。
画面は上部中央にパンチホールが配置されたアスペクト比9：19.6の縦長な約6.9インチ2K（1200×2608ドット）LTPO AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約416ppi）を備えており、リフレッシュレートは1Hzからの可変で最大120Hzまで対応し、最大300Hzタッチサンプリングレートや常時表示ディスプレイ（AOD）、自動輝度調整（1nit〜）、1920Hz PWM調光、明るさ最大3500nits（ピーク時）、12bitカラー（68億色表示）、DCI-P3、HDR10+、HDR Vivid、Dolby Visionをサポートしているほか、Xiaomi HyperRGBは画面の電力効率を大幅に向上させ、2Kディスプレイに匹敵する鮮明さを実現しながら一般的なディスプレイよりも低い消費電力で表示品質とバッテリー駆動時間のバランスを実現しています。
ディスプレイは画素配列をRGBに適正化した新型「Xiaomi Hyper RGBディスプレイ」を採用し、フルRGBサブピクセル構造を採用することによって赤・緑・青のそれぞれのサブピクセルをフルに活用することができ、中でも赤色サブピクセルは優れた発光効率を持つ新開発のXiaomiカスタムM10ディスプレイパネルを採用しています。これにより、2K解像度相当の高精細かつ鮮やかな画面表示を提供しながら前世代と比較して消費電力を約26％削減しました。画面上部中央にはパンチホールが配置され、パンチホール部分には約5000万画素CMOS（1／2.88型、1画素0.6μm、4in1）＋広角レンズ（F2.2、画角90°）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサーも搭載しています。
Xiaomi 17シリーズのデザインを継承しながらUltraシリーズで初めてフラットディスプレイを搭載し、最新の「Xiaomi Shield Glass 3.0」を採用して落下耐性は一般的な強化ガラスの最大20倍となっており、極薄ベゼルディスプレイによる狭額縁デザインとクリーンで直線的なフォルムがより洗練された外観を実現しています。また厚さ8.29mmはXiaomiがこれまでにリリースしたUltraシリーズの中で最も薄く、マイクロカーブアルミ合金フレームに加え、ボディーの曲線の拡大、カメラデコ径の縮小、カメラモジュールの配置位置の引き上げなどといったデザインの改良によって人間工学に基づいた操作性が向上し、手に持った時の感触もよりバランス良くなっています。
サイズおよび質量は約162.9×77.6×8.29mmおよび約218.4g（ブラックおよび・ホワイト）または約219g（スターリットグリーン）で、防水・防塵（IP68）に対応しています。電池も6000mAhの大容量「Xiaomi Surge バッテリー」を搭載し、前世代から590mAhも容量が増加したことによって圧倒的なバッテリー持続時間を実現しており、最大90Wの急速充電に加え、ワイヤレス充電にも対応しています。携帯電話ネットワークは5G NR方式のNSAおよびSAをサポートし、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つとデュアルeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。
圧倒的な処理性能や大容量バッテリーなど、フラッグシップにふさわしい性能を備え、チップセット（SoC）は業界最高峰のQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」を搭載し、驚異的な電力効率を維持しながら並外れたパフォーマンスを発揮します。前世代と比べてCPU性能は約20％、GPU性能は約23％、AI処理性能に関しては約37％というような大幅な進化を遂げております。また「Xiaomi 3D デュアルチャネル IceLoop システム」はベイパーチャンバーに生体模倣（バイオニック）の微細構造を採用して熱伝導率を劇的に向上させました。この卓越した冷却能力により、高負荷時でも余裕を持ってパフォーマンスを持続させます。
Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro
Xiaomi 17 Ultra Photography Kit ProはXiaomi 17 UltraおよびLeica Leitzphone powered by Xiaomiに対応した専用のカメラキットで、2段階シャッターやカスタムダイヤル、ズームレバーを駆使することで、更にカメラライクな撮影体験が可能になり、グリップを装着することで起動できる専用UIによるファストショットモードも搭載しております。さらにグリップ部分には2000mAhのバッテリーを搭載しており、撮影時間をさらに延長することが可能で、90Wの有線急速充電にも対応しており、充電しながらの撮影も快適に行えます。
|製品名
|Xiaomi 17 Ultra
|本体色
|ブラック、ホワイト、スターリットグリーン
|サイズ
|約162.9×77.6×8.29mm
|質量
|ブラック・ホワイト：約218.4g、スターリットグリーン：約219g
|背面カメラ
|ライカズミルックス光学レンズ（VARIO-APO-SUMMILUX）
・メイン（広角）：約5000万画素（1型、23mm相当、F1.67、OIS）
・望遠：約2億画素（1／1.4型、75-100mm相当、F2.39-2.96、OIS、可変式光学ズーム）
・超広角：約5000万画素（1／2.75型、14mm相当、F2.2、115°）
|前面カメラ
|約5000万画素（21mm相当、F2.2、AF）
|画面
|6.9インチSuper HD+（1200×2608ドット）有機EL「Xiaomi Hyper RGBディスプレイ」
1-120Hz LTPO可変リフレッシュレート、ピーク輝度3500nits
Xiaomi Shield Glass 3.0採用
|SoC
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform（3nmプロセス）
|メモリー
|16GB RAM（LPDDR5X）
|ストレージ
|512GBまたは1TB（UFS4.1）
|充電端子
|USB Type-C（USB 3.2 Gen2）
|バッテリー
|6000mAh（Xiaomi Surge バッテリー）
|急速充電
|Xiaomi HyperCharge（最大90W）
※QC3+およびQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0、90W PPS対応）
|無線充電
|◯（ワイヤレスチャージ対応）
|防水・防塵
|IP68
|生体認証
|超音波式指紋認証、AI顔認証
|NFC／Felica
|〇／ー
|無線LAN
|Wi-Fi 7（2.4、5、6GHz）
|Bluetooth
|Version 6.0
|モバイルネットワーク
|5G NR、4G LTE
|SIM
|デュアルSIM（nanoSIM＋nanoSIMまたはnanoSIM＋eSIM）
|OS
|Android 16ベースの「Xiaomi Hyper OS 3」
|同梱品
|スマートフォン本体、USB Type-C ケーブル（試供品）、ACアダプター（試供品）、SIM取り出し用ピン（試供品）、ソフトケース（試供品）、画面保護シート貼付済（試供品）、クイックスタートガイド
