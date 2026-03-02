この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「スペシャル!!! 東京マラソン２０２６。出走時、史上最高体重に向き合い、直前９日間断酒で乗り切った必死ランの記録。 #旅ラン」と題した動画を公開した。脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の「史上最高体重」というコンディションの中で東京マラソンに挑み、完走するまでの様子を記録している。



動画はスタート前の熱気に包まれた会場の様子から始まり、号砲とともに多くのランナーが走り出すシーンへ。茂木氏はカメラを片手に自撮りスタイルで実況を行いながらコースを進んでいく。



序盤から中盤にかけては「東京走っております」「10キロだ」と順調なペースを報告。スカイツリーや浅草の雷門、銀座の街並みなど、東京の名所を背景にランを楽しむ様子が収められている。沿道の応援に手を振って応える場面や、給水所でのボランティアへの感謝を口にする場面も見られた。



後半、35キロ地点を過ぎ東京タワーが見えてくると、疲労の色も見え始めるが、「もうちょっとだ」と自身を鼓舞しながら前へ進む。最後は丸の内の石畳を踏みしめ、フィニッシュゲートへ到達した。レース直後、茂木氏は「朝85.9kg、大変でしたけどなんとか完走できそうです」と、体重の重さに苦しみながらも走り切った安堵感を語った。今回の挑戦にあたり、直前の9日間は断酒をして調整したという。



脳科学者としての顔とはまた違う、一人のランナーとしての等身大の挑戦を記録した本動画。目標に向かって一歩ずつ進む姿勢は、日々の生活や健康管理のモチベーションを高めるきっかけになりそうだ。