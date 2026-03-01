吉本新喜劇の森田まりこ（45）が25日、Instagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）のものまねを披露し、その出来栄えにネットが沸騰している。

【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！ 雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到

投稿された写真は、リンク上で涙する木原龍一（33）をハグする三浦のシーンを再現したソロショット。森田は、感極まった表情を浮かべており、髪型やメイクなどフリーの舞台で見せた三浦を彷彿とさせるものとなった。森田は木原に見立てて、黒色のボアを抱きかかえており、ユニークさも際立つ一枚だ。

森田は、五輪の選手たちに感動したことを明かしつつ、「そして、りくりゅうのお二人 美しく、神々しかったです」と、りくりゅうペアの快挙をたたえた。

【画像】りくりゅう・三浦璃来のものまねをする森田まりこ（画像は森田まりこのInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「めっちゃ似てますね」「一瞬、本人のりくちゃんだと思った」「我が家では金メダルの時からマリコンヌだと盛り上がってましたw」「ぜひ新喜劇の舞台で見たいです」「こりゃ新喜劇でりゅうくん役を誰にするかやね」といった絶賛のコメントが寄せられている。