HEAVEN Japanがルクア大阪で適正下着フィッティング体験開催♡期間限定登場

女性一人ひとりの体に寄り添う「適正下着®」を提案するHEAVEN Japanが、ルクア大阪にて期間限定のポップアップショップを開催します。プロのアドバイザーに相談しながら、自分に合ったサイズや下着選びを体験できる特別な機会です。気軽に試せるフィッティング体験で、新しい下着選びを始めてみませんか♡自分の体にぴったりの一枚を見つけたい方におすすめです。

プロに相談できるフィッティング体験

今回のポップアップショップでは、下着の専門アドバイザーに相談しながらサイズや商品選びができます。

女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けているという調査結果もあり、正しいサイズを知ることは快適な着用感につながります。

予約不要で参加できるカジュアルフィッティングは約15分～20分程度。※混雑時は整理券を配布いたします。

また3月5日以降を目安に、60分枠でじっくり相談できる予約制のしっかりフィッティングも予定されており、初めての方でも安心して体験できます。

開催期間：2月27日（金）～5月21日（木）

開催場所：ルクア大阪（ルクアイーレ4F イセタンクローゼット）

人気商品から新作まで体験可能

会場ではシリーズ累計80万本突破の看板商品「元祖脇肉キャッチャー」をはじめ、「ビスチェリーナ」「シン・胸不二子ブラ」などを展開しています。

サイズ展開はB～Mカップ、アンダー60～100までの73サイズで、体形や悩みに合わせて選べます。

さらに春夏に向けた新商品も登場予定です。

・スポーツブラ

サイズ：K90までの42サイズ

・ストラップレスブラ

サイズ：K90までの42サイズ

・SELFIT BRA

カラー：ブラック、ベージュ

通気性の良いSELFIT BRAにはベーシックカラーが追加され、春夏のインナーとして活躍します。

気軽に立ち寄れる下着体験

今回のポップアップは約3ヶ月間の開催となり、買い物の合間にも立ち寄りやすいのが魅力です。

プロのアドバイスを受けながら自分に合う下着を見つけられる体験は、下着選びに悩んでいる方にもぴったり♪新しい自分に出会えるフィッティング体験をぜひ楽しんでみてください。