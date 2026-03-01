「頭がパンクする」日本代表の10番が戸惑い、“プレーしたことがない”ポジションでの起用に本音「まだ快適さは感じられない」

「頭がパンクする」日本代表の10番が戸惑い、“プレーしたことがない”ポジションでの起用に本音「まだ快適さは感じられない」