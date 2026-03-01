東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われている。大迫傑（リーニン）、鈴木健吾（横浜市陸協）の新旧日本記録保持者対決などに注目が集まった42.195キロ。ペースメーカーの走りにファンは困惑している。

第1集団を引っ張るペースメーカーは1キロ2分53〜54秒の設定だったが、海外勢ペースメーカーは序盤、このペースを刻めなかった。

日本人ペースメーカーはこのペースで走り、橋本龍一だけがついていく展開で5キロは14分34秒。後続は約10秒遅れで続く展開となった。

X上のファンも困惑気味だ。「ペースメーカーのペースが設定より遅いのは、契約違反とかにはならないのかな？」「外国人ペースメーカーたちやる気あんのか」「海外のペースメーカー、ちゃんと仕事して欲しいな」「なんで開始直後からペースメーカー遅れてるんだろう」などのコメントが寄せられていた。

今大会は2028年ロサンゼルス五輪代表選考会のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC、来年10月3日、愛知・名古屋）の出場権が懸かったレース。男子は2時間6分30秒または2時間9分以内かつ日本人6位以内、女子は2時間23分30秒以内または2時間27分以内かつ日本人6位以内でMGC出場権を得る。



（THE ANSWER編集部）