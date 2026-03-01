「商品価値がガタ落ちしてしまう」…SnowMan宮舘と若手女子アナの「お泊まり愛」で、日テレと事務所間で「導き出された結論」

イメージ戦略がボロボロで事務所はカンカン

日本テレビの局員たちに衝撃が走っている。人気アイドルグループ Snow Man の「舘さま」こと 宮舘涼太（32歳）と、将来を嘱望されてきた日テレの若手アナウンサー黒田みゆ（27歳）の熱愛が、女性週刊誌によって報じられたのだ。

一連の報道に対し、宮舘が所属するSTARTO ENTERTAINMENTは「友人の一人」と静観姿勢を貫き、日本テレビも「社員のプライベートには答えない」とまるで事務的な対応に終始した。だが、表向きの冷静さとは裏腹に、水面下では“蜂の巣をつついたような騒ぎ”が起きているという。最も神経を尖らせているのがSTARTO社だ。

「宮舘は、Snow Manの中でも“育ちの良さ”と“王子様キャラ”を兼ね備えた稀有な存在。バラエティから情報番組まで幅広く起用され、グループのイメージ戦略上、極めて重要なポジションにいます。会社としては“商品価値の管理”という観点から、今回の報道は無視できません。ある意味では商品価値がガタ落ちする訳ですからね……」（芸能プロ関係者）

実際に宮舘は『ラヴィット！』（TBS系）や冠番組での単独MCなど、グループ外での露出も多く、STARTO社にとっては“嵐以降”を見据えた次世代グループSnow Manのエース的存在として大きな期待を寄せてきた。その宮舘に売り出し中の女性アナとの熱愛報道が出たことで、幹部クラスは激怒しているのだ。一方の日テレも、内心は穏やかではないようだ。

「よりによって相手が、絶賛売り出し中であるSnow Manの宮舘ですからね。『STARTO社とは良い関係を築き上げてきたのに、やってくれたな』という感想ですよ。もっとも局として唯一の救いは、岩舘と黒田アナの2人が番組共演など業務上の接点ではなく、完全なプライベートな人脈で知り合ったことです。もし仕事絡みなら、職権乱用や倫理問題に発展しかねません」（編成関係者）

「結婚は120％ありえない」

すでに日テレに対しては一部のファンからの抗議や問い合わせが殺到しているとも聞こえてくる。併せて黒田アナはSNSのコメント欄を即座に閉鎖した。事態の深刻さを物語っているのだ。

黒田アナといえば、朝の情報番組『DayDay.』 のメインMCとして急成長を遂げ、局内では「ポスト水卜麻美」とまで呼ばれてきた存在だった。

「局内では、将来のエース候補の筆頭です。ただ、女子アナはイメージ商売。恋愛スキャンダルは致命的です。残念ですが早ければ今秋、遅くとも来春の改編で黒田アナの番組降板が議論されることになる。残留よりも降板の可能性は非常に現実味を帯びています。日テレとしてSTARTO社への『誠意』を示す必要がある」（事情通）

そもそも黒田アナを巡っては日テレ局内でも「恋愛体質」として知られていたという。

「自分から積極的に仕掛けるタイプではないが、一度心を許すと相手に不覚のめり込んでしまう。過去に同期ディレクターとの同棲交際が報じられた際も、周囲の反対や監視をあざ笑うかのように長期間にわたる真剣交際を続けてきた。芯は強く、恋に一直線な面があります」（制作会社プロデューサ―）

対する宮舘は、すでに事務所幹部らに一連の騒動に対し謝罪を済ませたとの情報も浮上している。

「もちろん結婚は120％ありえない。今回の件についても岩舘は『何もなかった』という説明に終始している。それはつまり、事実上、黒田アナとの幕引きを図ったということです。グループへの影響を最優先した形だ。他のメンバーも表立っては言わないが、内心では呆れ怒っている。今が一番、大事な時ですからね」（事情通）

人気絶頂のアイドルと、将来を約束された女子アナ。2人の恋の行方が注目されている。

【こちらを読む】今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」

【こちらも読む】今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」