¡¡ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Éã¤Ç¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¹â¿Ü¹îÌï»á¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿£Ã£Í¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¡¦¹îÌï»á¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢´´Ìï»á¤Î¤â¤È¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é¾¾ËÜ¤Î£Ã£Íµ¯ÍÑÈ¿ÂÐ¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿´´Ìï»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´´Ìï»á¤Ë¤Ï¡Ö·èÄê¸¢¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·èÄê¸¢¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï°ì¿Í»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î·èÄê¸¢¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤â°Õ¸«¸À¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖËÍ¤Ï·èÄê¸¢¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³°Éô¤«¤éÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¤ëÎ©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡ÖËÍ¤Ë¸À¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·º¤¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤âËÍ¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£