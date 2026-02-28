この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「mineoの『3日で10GB制限』は嘘？月660円で動画は本当に止まらないのか検証してみた」と題した動画を公開した。格安SIM「mineo」のオプション「パケット放題 Plus」の実力を検証し、「月額1,000円ちょっとで持てる実質無制限SIMに進化した」と結論づけている。

本間氏はまず、mineoの「パケット放題 Plus」が最大1.5Mbpsから3Mbpsに増速されるアップデート（キャンペーン）に注目。「mineoがついに完成形になった」と評した上で、懸念される「3日で10GB制限」について実測検証を行った。3Mbpsの環境下でYouTubeを高画質設定で1時間再生し続けたところ、データ消費量は約462MBであった。これを基に計算すると、10GBに到達するには約21時間かかることになる。本間氏は「1日あたりに換算すると毎日7時間以上」視聴する必要があるとし、「そこまで暇じゃない」「通勤の往復や昼休みに見てもまだまだ余裕」と、実質的な無制限利用が可能であると解説した。

また、通信速度についても検証を実施。以前の1.5Mbpsでは画像の読み込みに一瞬の間があったYahoo!ニュースやInstagramのタイムライン表示が、3Mbpsでは「パッと画像も出た」「サクサクいく」と、遅延なく表示される様子を実演した。YouTube動画も720pから1080pの高画質で止まることなく再生され、日常使いにおいて「待ち時間ゼロ」の快適さを提供すると評価している。さらに動画の終盤では、期間限定の「マイピタ」割引キャンペーンにより、最初の6カ月間は月額660円で利用できる点や、AQUOSやOPPOなどの端末特価セールについても紹介した。

本間氏は、mineoの「実質使い放題」は「必要かつ十分な選択肢」であるとし、大手キャリアの無制限プランはオーバースペックだと感じるミドル世代にとって、最適解になり得ると強調して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:20

mineoが「完成形」になった理由と最大3Mbpsへの増速
03:26

「3日で10GB制限」はすぐ引っかかる？YouTube再生で実測検証
04:39

3Mbps環境でのYahoo!ニュースやInstagramの読み込み速度テスト
06:44

月額660円から使える「マイピタ」割引キャンペーンと端末セール情報

関連記事

「月500円iPhone」か「3万ポイント」か？楽天モバイル春商戦の“損しない選び方”

「月500円iPhone」か「3万ポイント」か？楽天モバイル春商戦の“損しない選び方”

 「格安SIMは遅い」は嘘だった？ahamo、LINEMOの“爆速”ぶりを名古屋の通信激戦区で徹底比較

「格安SIMは遅い」は嘘だった？ahamo、LINEMOの“爆速”ぶりを名古屋の通信激戦区で徹底比較

 通信費見直しアドバイザー本間輝明が解説！2026年の格安SIM選びは「安くて、昼でも速い」が新常識。後悔しないための比較ランキングTOP5

通信費見直しアドバイザー本間輝明が解説！2026年の格安SIM選びは「安くて、昼でも速い」が新常識。後悔しないための比較ランキングTOP5
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネット乗り換えチャンネル_icon

ネット乗り換えチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 5760人 162 本の動画
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。
youtube.com/channel/UCMhqCLPKiLF7n6mJl0tyGvQ YouTube