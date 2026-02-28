この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「mineoの『3日で10GB制限』は嘘？月660円で動画は本当に止まらないのか検証してみた」と題した動画を公開した。格安SIM「mineo」のオプション「パケット放題 Plus」の実力を検証し、「月額1,000円ちょっとで持てる実質無制限SIMに進化した」と結論づけている。



本間氏はまず、mineoの「パケット放題 Plus」が最大1.5Mbpsから3Mbpsに増速されるアップデート（キャンペーン）に注目。「mineoがついに完成形になった」と評した上で、懸念される「3日で10GB制限」について実測検証を行った。3Mbpsの環境下でYouTubeを高画質設定で1時間再生し続けたところ、データ消費量は約462MBであった。これを基に計算すると、10GBに到達するには約21時間かかることになる。本間氏は「1日あたりに換算すると毎日7時間以上」視聴する必要があるとし、「そこまで暇じゃない」「通勤の往復や昼休みに見てもまだまだ余裕」と、実質的な無制限利用が可能であると解説した。



また、通信速度についても検証を実施。以前の1.5Mbpsでは画像の読み込みに一瞬の間があったYahoo!ニュースやInstagramのタイムライン表示が、3Mbpsでは「パッと画像も出た」「サクサクいく」と、遅延なく表示される様子を実演した。YouTube動画も720pから1080pの高画質で止まることなく再生され、日常使いにおいて「待ち時間ゼロ」の快適さを提供すると評価している。さらに動画の終盤では、期間限定の「マイピタ」割引キャンペーンにより、最初の6カ月間は月額660円で利用できる点や、AQUOSやOPPOなどの端末特価セールについても紹介した。



本間氏は、mineoの「実質使い放題」は「必要かつ十分な選択肢」であるとし、大手キャリアの無制限プランはオーバースペックだと感じるミドル世代にとって、最適解になり得ると強調して動画を締めくくった。