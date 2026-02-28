イコラブ大場花菜の4コマ連載！「はなちゃん回しすぎじゃない！？」新曲「劇薬中毒」の裏話／はなコミ！第69回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、新曲「劇薬中毒」の振り付けに関する裏話をお届け！
■「はなちゃん回しすぎじゃない！？」
今回の「劇薬中毒」の振り付けでは、サビ部分でくるくる！と指を回す振りがあります。そこの振り付けを私は無意識にたくさん回していたのですが、それに気が付いたしょこが、「はなちゃん回しすぎじゃない！？2回まわすんだよ！！」と教えてくれました！(笑)
2回まわして3で薬を食道に通す振り付けが正解。私は「え！？！？」とびっくり！！！知らぬ間に私は4回も回していました。「いち、にー、さーん♪」のリズムが正解のところ、私は「いちにさんしーごー♪」と勝手に増やしていました(笑)。今後はもちろん123のリズムで踊ります！！！
今回難しかった振りのポイントは、強弱のつけ方です！！意識して強くしないと、なかなか感情的・情熱的に伝わりにくいということを今回の楽曲で学びました。特にサビのシェイクは難しくて何度も練習しました！！
■振り付けで演技指導が！
今回、なんと振り付けで樹愛羅に演技指導がありました！！！衣織に駆け寄って心配するシーンが！！！
振り付けの先生がお手本を見せてくださいます。それを見てやってみようとして…衣織に駆け寄ったその姿は…なんだかへっぴり腰。あまり決まりきっていない姿に思わずみんなで笑ってしまいした！！(笑)
樹愛羅は鏡を見て良い感じの体勢を探りながら練習し、最終的には完璧な場面を作り上げることができました！！
