Photo: mio

バッグインバッグに最適。

カメラを守るため持ち運びには必須のカメラバッグですが、どうしてもプロ仕様っぽいモノが多くて、カジュアルで小洒落たものがなかなか見つからない…。

カメラだけではなくカメラバッグまで所有する楽しさを感じたのが、3月1日までパシフィコ横浜で開催中のCP＋2026で見つけた、メイドインジャパンのブランド「YOSEMITE」のカメラバッグです。

風呂敷のようにカメラを包み込む

Photo: mio

それが「YOSEMITE DIMROLL BAG」。風呂敷のように広げた本体の中心にカメラを置いて紐を絞ると……、

Photo: mio 「YOSEMITE DIMROLL BAG」手前から、Sサイズ 5,610円（税込）／Mサイズ 6,270円（税込）

巾着型のバッグに早変わり。コロコロしたこのフォルム、まるでおにぎりケースみたい。

収納スペースの形が決まっていない分、この巾着1つでいろんなガジェットや充電グッズにもフィット。仕切りやポケットなどがない分とても軽量で、重さや大きさに気負わずバッグインバッグできる身軽さです。

柔らかさもバッチリ

Photo: mio

チラッと見えるオレンジがアクセントの内側の素材は、マイクロファイバー。なめらかで柔らかく、もちろん内側にチャックなど金具もないから、うっかり擦る心配がないのも安心です。

しかも、ヨセミテマークをかたどっているという外地の「雲形キルティング」で、アウトドア感もありよりカジュアルな印象。

Photo: mio

カメラバッグもなんでもいいわけじゃなくて、見た目もギミックもテンションが上がるものがいい…。「YOSEMITE DIMROLL BAG」は、そんな条件を満たしてくれるカメラギアでした。

Source: YOSEMITE, Photo: mio