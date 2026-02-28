日経225先物：28日夜間取引終値＝460円安、5万8640円
28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比460円安の5万8640円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては210.27円安。出来高は1万1746枚だった。
TOPIX先物期近は3907.5ポイントと前日比47ポイント安、TOPIX現物終値比31.18ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58640 -460 11746
日経225mini 58685 -415 257046
TOPIX先物 3907.5 -47 19657
JPX日経400先物 35340 -460 2373
グロース指数先物 756 -11 984
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3907.5ポイントと前日比47ポイント安、TOPIX現物終値比31.18ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58640 -460 11746
日経225mini 58685 -415 257046
TOPIX先物 3907.5 -47 19657
JPX日経400先物 35340 -460 2373
グロース指数先物 756 -11 984
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース