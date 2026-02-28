　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比460円安の5万8640円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては210.27円安。出来高は1万1746枚だった。

　TOPIX先物期近は3907.5ポイントと前日比47ポイント安、TOPIX現物終値比31.18ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58640　　　　　-460　　　 11746
日経225mini 　　　　　　 58685　　　　　-415　　　257046
TOPIX先物 　　　　　　　3907.5　　　　　 -47　　　 19657
JPX日経400先物　　　　　 35340　　　　　-460　　　　2373
グロース指数先物　　　　　 756　　　　　 -11　　　　 984
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース