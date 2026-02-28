工数データを「記録」から「組織判断」へ引き上げる新しい管理ツールが登場しました。

デンソークリエイトは2026年2月20日、工数管理・プロジェクト統合管理ツール「TimeTracker RX」の提供を開始しています。

現場の入力習慣を大きく変えず、複数プロジェクトを同じ視点で見られる設計です！

デンソークリエイト「TimeTracker RX」

提供開始日：2026年2月20日提供形態：クラウドサービス、オンプレミスProfessional Edition：38,940円（税込）/1ユーザー・1年Standard Edition：19,470円（税込）/1ユーザー・1年

デンソークリエイトは、デンソーグループの中核企業としてソフトウェア開発技術の高度化に取り組む企業です。

同社のTimeTrackerシリーズは2004年の提供開始以降、デスクトップ版からWeb版へ進化し、離れた組織間の連携を広げてきました。

今回のRXは、工数という共通の事実を軸に、現場と管理層の認識差を減らしながら意思決定につなげることを狙った最新モデルです。

タイムシート入力を共通指標に変える日次運用

入力目安：1分合計43.0時間（画面表示）

時間帯ごとにタスクを色分けして記録できるため、誰がどこに工数を使ったかを短時間で共有しやすく、日々の微調整が速くなります。

ガントチャートで工程全体を横断して進捗を把握

6工程（要件定義〜結合テスト）進捗区分：完了・作業中・未着手

工程ごとの状態を同じ画面で追えるため、遅延ポイントの早期発見と次アクションの相談をチーム横断で進めやすい構成です。

RXでは第1弾として配員計画機能の有償オプションが用意され、年度単位のリソース計画と現場計画を接続できるようになります。

さらに同社は、配員に加えて収益・コスト、品質・リスク領域へ管理対象を広げ、将来的にはAIを活用した予測や判断支援も視野に入れています。

工数起点で組織の意思決定をそろえる新基盤！

デンソークリエイト「プロジェクト統合管理ツールTimeTracker RX」の紹介でした。

よくある質問

Q. TimeTracker RXの提供開始日はいつですか？

2026年2月20日から提供開始です。

Q. 提供形態は何がありますか？

クラウドサービスとオンプレミスの2形態で提供中。

Q. ライセンス価格はいくらですか？

1ユーザー1年利用時の税込価格はProfessional Editionが38,940円、Standard Editionが19,470円です。





