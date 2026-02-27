【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2限定サービス「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」にて「ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア」を3月に配信することを発表した。

本作はニンテンドーゲームキューブで発売された作品で、悪の組織によってココロを閉ざされたポケモンたちを助け出してゆくRPGとなっている。

研究所で起こったある事件をきっかけに、主人公は「ダークポケモン」にまつわる大きな冒険の旅へ巻き込まれることになり、物語の鍵を握るダークポケモン「ダーク・ルギア」などが登場する。

【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

