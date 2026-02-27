Image: LADAS(ラダス)

水シミになる前に、愛車の水滴はサッと取り除きましょう。

machi-yaでキャンペーン中の「TRIPLE SHOT」はボディや窓に残る水滴をスパッと水切りできる3in1スキージー。さらに洗いやホコリ取りブラシとしても使えるから、1本あるとタオルを使う枚数が減らせて洗車の効率も上がりますよ。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、手洗い洗車派の人はぜひこの機会にチェックしてみてください。

拭き上げの手間を減らせます

Image: LADAS(ラダス)

洗車でボディや窓に付着する水滴。吸水性のいいタオルを使ったとしても何回も絞る必要がありますよね。そんなシーンに役立つのが「TRIPLE SHOT」。

動画のようにボディやガラスにしっかりフィットしスパッスパッと水が切れるのがポイント。

Image: LADAS(ラダス)

一般的なスキージーとの違いは独自のエッジカット技術を採用している点。水膜をしっかり掴みつつ洗車傷も抑えてくれるのだそう。

Image: LADAS(ラダス)

水が乾くとすぐシミになるので素早く対処するのが重要。窓だってご覧のとおりスムーズに水切りできています。

モフモフカバーで手洗いも効率化

Image: LADAS(ラダス)

付属の専用カバーを装着すれば洗車用モップに早変わり。

Image: LADAS(ラダス)

ミニバンやSUVなどの大型車だと天井などに手が届きにくいですが、このリーチのおかげで快適に洗えそうですね。

内窓拭きやペットの毛取りにも

Image: LADAS(ラダス)

「TRIPLE SHOT」は内装の掃除にも役立ちます。フロントガラスの内側は手が届きにくいポイントなので助かります。

Image: LADAS(ラダス)

反対側は耐久性抜群なシリコン製ブラシ。フロアマットのホコリなどもしっかり絡め取れるので、ペットと同乗する人には嬉しい機能かも。

自宅でも活躍

Image: LADAS(ラダス)

洗車ツールとしてだけでなく、自宅の掃除にも使えるマルチさも見逃せません。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

Source: machi-ya, YouTube