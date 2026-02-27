「JKいけます」人気ハードラーが女子高生になって笑顔　まさかの“変身”ぶりに「待って、可愛すぎるって」

陸上の中島ひとみが女子高生に変身した(C)Getty Images

昨年9月に行われた陸上の世界選手権東京大会で女子100m障害に出場した中島ひとみが制服姿を披露し、話題を集めている。

中島のマネジャーが、笑顔でピースサインをする女子高生に変身した中島の写真などを添え「フジテレビ系列『呼び出し先生タナカ』ありがとうございましたっっっ 制服のひとみさんも新鮮です」と綴り、テレビ番組に出演したことを明かした。

これにはファンから「メチャ可愛い」「制服姿、めちゃ似合います」「JKになっとる可愛い」「超可愛いです」「可愛い 制服お似合いです」「JKいけます」「待って、可愛すぎるって」と、中島の制服姿に大きな反響が寄せられた。

