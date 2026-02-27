Photo: 山田洋路

散歩がてら近所の店を覗く。

旅先でパスポートと最低限の現金だけ持って街へ出る。そんな身軽な時間に似合うアイテムをずっと探していました。今回選んだのはRIVIA「本革スマホポーチ」。

兵庫県たつの市産のオイルスムース革、4WAY仕様、スマホから小銭まで一括収納。このスペックを見た瞬間、「これは試す価値がある」と直感したんです。

数字やキーワードだけで心を掴まれた理由を、実際に手に取って確かめてみます。

箱を開けた瞬間に広がる、本革のいい香り

Photo: 山田洋路

サイズは想像していたよりもコンパクト。それでいて、手に持つとしっかりとした存在感があります。

表面は滑らかで、指先に吸い付くような心地よい手触り。オイルスムース革の上品な光沢と落ち着いた香りが印象的でした。

縫い目のピッチは均等で、一目で丁寧な手仕事とわかる仕上がり。1人の職人がすべてを手がけているという説明にも、すんなり納得がいきます。

革製品を選ぶとき、重視するのは「持っていて気分が上がるかどうか」。この点において、RIVIA「本革スマホポーチ」は期待を超えてきました。

本当に全部入る？ 10アイテムを詰め込んでみた

Photo: 山田洋路

「財布とスマホポーチが融合」と謳うからには、必要なモノが入るのかが肝心。そこで、普段持ち歩くミニマムのアイテムを詰め込んでみました。

・スマホ（大判サイズ） ・クレジットカード・キャッシュカードなど4枚 ・免許証 ・紙幣2枚 ・小銭16枚 ・手帳 ・通帳 ・印鑑 ・自転車の鍵

「これは入らないかも」とちょっと不安でしたが、実際にはホックがしっかり閉まりました。

もちろん、これだけ詰め込むと厚みが増して、ややふっくらした印象にはなります。小銭や小物を少し減らせば、さらに余裕をもってスマートに使えるはず。ただ、「いざというとき」にこれだけのキャパがあるのは頼りになります。

日常使いでは、スマホ・カード・紙幣・鍵なんかを入れて、すっきり持ち歩くのが良さそうな感じでした。

※筆者による実使用テストの結果です。収納量は入れるアイテムのサイズや形状により異なります。

シーンに合わせて変幻自在。4WAYの使い勝手

Photo: 山田洋路

このポーチの特長の1つが、4つの持ち方ができること。実際にそれぞれ試してみました。

斜め掛け：最もスタンダードな持ち方。両手が自由になり、歩きながらスマホを取り出すのも楽です。ショルダー紐の長さ調整も簡単で、体格を選びません。 ベルトループ付け：ベルトループに通して腰に装着。自転車に乗るときや、身体を動かすときに重宝します。 ウエスト掛け：短いほうの革紐を取り付けて手提げ風に。ちょっとした買い物やカフェへの外出にちょうどいい。 クラッチバッグ持ち：ストラップを外して手に持つスタイル。食事の席やフォーマル寄りのシーンでも違和感なく使えそう。

ストラップの着脱は金具をワンタッチで操作でき、気分やシーンに合わせて自由に持ち替えられます。

手ぶらがもたらす開放感

Photo: 山田洋路

ポーチを街で使うことを想定して、使ってみました。スマホで地図を確認するとき、財布から小銭を出すとき、鍵を取り出すとき。すべてが手元にあるため、アクセスは非常にスムーズです。

ポケットをまさぐる必要がなく、バッグの中を探す手間もないのはうれしいポイント。そして何より、「身軽に動ける」という感覚が心地いいです。

荷物をあえて制限することで、行動が軽やかになる。大きなバッグを持っていたときには気づかなかった、開放感がありました。

持ちモノを見直すと、フットワークも軽くなるRIVIA「本革スマホポーチ」を使ってみて感じたのは、「必要なモノだけを持つ」という選択がもたらす心地よさでした。「ちょっとそこまで」の外出が、少しだけ特別なモノに変わる。そんな体験を、このポーチは与えてくれます。

使い込むほどに深まる革の表情とともに、自分だけの時間を楽しんでみませんか？ 職人のこだわりが詰まったこのポーチ、気になった方は、ぜひを以下リンク先をチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

