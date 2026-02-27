近所で噂の“危ない車”…運転手の正体は母だった。住宅街であと数センチの事故、警察沙汰になった顛末
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、身近な人の“あおり運転未遂”とその後について、2人のエピソードを紹介する。
◆追い越し禁止の一本道で始まった“蛇行”
佐藤真由子さん（仮名・30代）が体験したのは、ドライブレコーダー映像が拡散され、“あおり運転男”が全国指名手配された事件の余波で、社会全体が敏感になっていた頃だった。
佐藤さんは当時付き合っていた恋人と、県境の田舎道を走っていたという。
「のどかな一本道で、追い越し禁止のオレンジの線がずっと続いていました。農作業の車も多くて、みんなゆっくり走る場所なんです」
しかし、前を走る黒い車の速度に、恋人は次第に苛立ち始めたようだ。
「なんで、こんなに遅いんだよ！」
そう吐き捨てると、ハンドルを小刻みに揺らし車体を左右に振り出した。
「そのとき、前の車の運転席から“こちらにスマホを向けている”のが見えたんです」
◆スマホを向けられた瞬間、背筋が凍った
録画されている……。そう思った瞬間、佐藤さんの背筋は凍った。
「録画されてるよ。“あおり運転”だと思われてる」
慌てて制止すると、恋人は「どんなヤツが運転しているか見たいだけ」と言い訳をしたそうだ。
「ニュースで見た事件そのものみたいで、怖かったです」
佐藤さんは思わず、「会社にバレたらどうするの？」と強い口調で伝えた。ようやくスピードを落としたが、追い越し禁止車線が終わると、黒い車を抜き去り、路肩に停車したという。
「謝ったほうがいいと思う」
佐藤さんが告げると、恋人は無言で車を降りた。しばらくして黒い車も止まり、日焼けした大柄の男性が降りてきたようだ。
「遠くで、『あの車にあおられた』と話している様子が見えました。やっぱり録画されていたんだと思います」
恋人は、「急いでいたけど、そんなつもりじゃなかった」と頭を下げ、男性は「気をつけてな」とだけ返した。
「彼が車に戻ってきたときは、ホッとしました。普段から“バレなければいい”という考えがある人だったので、社会の目の厳しさを感じてほしかったんです」
大事に至らなかったことへの安堵と、恋人への不信感が残ったドライブとなった。その後、“その彼”とは別れたそうだ。
◆「危ない車」の正体とは…
一方、吉田由紀子さん（仮名・30代）が話すのは、同居する母親についてだった。
「母は60代の経営者。ワンマンで頑固な性格なんです」
ある日、母親が高級ミニバンを購入した。自慢げに乗り回すようになって間もなく、近所の人から忠告を受けたという。
「最近、危ない車がいるから気をつけな。車種とナンバーは――」
聞いた瞬間、吉田さんは凍りついた。
「……うちの母だと思いました」
母親に問いただしても、「高級車だから妬まれてるのよ」と聞く耳をもたなかったようだ。
◆あと“数センチ”でぶつかるところだった
転機は、狭い住宅街で起きた出来事だった。
散歩中の母娘の背後から、大きな車が迫ってきたという。パッシングを繰り返し、クラクションを鳴らし続ける。それは、吉田さんの母親が運転する車だった。そして、驚いた娘が転び、ケガをしたという。
「車との距離は数センチ。少し間違えば大事故だったそうです」
その母娘は、日ごろから“無謀な運転をする母”を知っており、すぐに通報。警察が母親の会社を訪れ、従業員の前で厳しく注意したと聞いた。
それでも、母親は反省を示さなかったそうだ。
「近所のみんなが知ってるよ。回覧板で注意喚起してもらうよ！」
吉田さんは、ハッタリを交えて母親に告げた。それ以降、近所の目を避けるように、夜遅く帰宅する日々が続いたという。
「また通報される」
「被害者は私だ」
そう口にする母親の姿を、吉田さんは複雑な思いで見つめていた。やがて母親は、「こんな土地ごめんだわ」と言い残し、引っ越していったのだとか。
「最後まで、『自分は悪くない』という姿勢は崩しませんでしたね」
今もどこかでハンドルを握っているかもしれない。誰かを傷つけていないことを願うばかりだという。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
