渡辺美奈代、大根丸ごと使った料理4品披露「部位ごとに使い分けてるのさすが」「皮まで料理になるの凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月26日までに、自身のYouTubeを更新。大根1本をまるごと使った4種類の大根料理を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「酒も白米も進みそう」大根丸ごと使った手料理4品
渡辺は大きな大根1本を手に、「自宅のキッチンからお届け！大根料理のレシピ紹介！」と題した動画を公開。「大根1本の使い方」として、「青いところあたりはすごい歯応えがあって甘味もちょっとあるので、サラダとかマリネ」「真ん中の辺りは甘味があるので、煮物だったりおでんだったり」「先端はちょっと辛味があるので、ちょっと味が濃いめのものだったり、お味噌汁だったり」と、大根の部位ごとの素材の味を生かした調理法があると説明した。
この日はそれぞれの部位を生かした「鶏の手羽と大根の煮物」「大根ときゅうりと生ハムのマリネ」「キュウリと生ハムのマリネ」「大根と油揚げの味噌汁」そして、煮物を作る際に剥いた皮や切れ端を使った「大根のきんぴら」を作る様子を披露。味噌汁には自家製だという粉末の出汁と自家製の味噌を利用し、はちみつやオリーブオイル、レモン汁を使ったマリネ液を作ったりと渡辺は4種の料理を同時に手際よく進行。大根を様々な切り方をしたりとさすがの包丁さばきも見せ、味の染みた大根の煮物や、彩り豊かなマリネなど4品を仕上げた。
この投稿は「美味しそうでよだれ出る」「すごく勉強になった」「部位ごとに使い分けてるのさすが」「手際が良くて憧れる」「自家製のお出汁とお味噌さすがすぎる」「酒も白米も進みそう」「包丁さばきが見事で見惚れる」「丸ごと一本皮まで料理になるの凄い」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「酒も白米も進みそう」大根丸ごと使った手料理4品
◆渡辺美奈代、大根料理4種披露
渡辺は大きな大根1本を手に、「自宅のキッチンからお届け！大根料理のレシピ紹介！」と題した動画を公開。「大根1本の使い方」として、「青いところあたりはすごい歯応えがあって甘味もちょっとあるので、サラダとかマリネ」「真ん中の辺りは甘味があるので、煮物だったりおでんだったり」「先端はちょっと辛味があるので、ちょっと味が濃いめのものだったり、お味噌汁だったり」と、大根の部位ごとの素材の味を生かした調理法があると説明した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿は「美味しそうでよだれ出る」「すごく勉強になった」「部位ごとに使い分けてるのさすが」「手際が良くて憧れる」「自家製のお出汁とお味噌さすがすぎる」「酒も白米も進みそう」「包丁さばきが見事で見惚れる」「丸ごと一本皮まで料理になるの凄い」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】