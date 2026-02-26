今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第104回（2026年2月26日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

イセが呪われた話はヘブンに響くか

いわゆる神回である。最近の『ばけばけ』はさえている。

イセ（芋生悠）と茂吉（緒方晋）が話した内容が気に入らず、ヘブン（トミー・バストウ）はイライラしている。

もう一度トライするイセ。

「嘘（うそ）をつくと来世で蛇になるというのはご存じでしょうか」

「知らない」とヘブンは前のめりに。でもまた「それはなぜですか」「本当に蛇になった人は」と質問。

だがイセには理由もわからないし実例もない。

言い伝えとはそもそもそういうもの。だがそれだと本には書きにくい。いや、でも怪談大好きヘブンさんが突然、理由や実例を厳しく問いただすのもなんだかヘンな気がする。いざ、日本特有の言い伝えを題材にしようと思うと、ジャーナリストとしては論理的な面が発揮されてしまうのだということにしておこう。

今度は茂吉が「秋ナスは嫁に食わすな」と言い出すが、ヘブンはそれをすでに知っていた。

「秋ナスは嫁に食わすな」は美味しいものは嫁に食べさせない姑（しゅうとめ）の意地悪説と、体を冷やすから食べさせないという姑の親切説がある。そこまでヘブンは知っていて検証しただろうか。

主題歌明けてもヘブンはイライラしている。

「まだありますよね」とトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）がひらめいた。

イセさんが呪われているという話がトキは気になっていて、イセでも茂吉でもどちらでもいいから「話してごしませんでしょうか」と頭を下げる。

「ごしません？」と茂吉は島根の言葉がわからない。第103回ではイセが「ちょんぼし」がわからなかった。なぜかここで方言がわからないやりとりを2回入れてくる意図が気になるが、そんなことどうでもよくなる展開がこの先、待っている。

