NTTドコモのキャッシュレス決済サービス「d払い」は、d払い残高へのチャージ手段として、マネックス証券の証券総合取引口座からの出金に2月18日から対応した。利用時間帯に「d払い」アプリから操作すると、証券口座からd払い残高にチャージできる。



●ドコモ×マネックス証券の取り組みの一つ



d払い残高は、買い物の支払いや請求書払い、送金・受け取り、「かんたん資産運用」における投信積立の購入などに使えるオンライン電子マネー。これまでの銀行口座、セブン銀行ATMからのチャージに加え、新たに証券口座の預り金を手数料無料で即時に出金し、d払い残高として利用可能になった。出金金額は1回につき1000円から10万円、回数は1日3回まで。手数料は無料。



なお、証券口座からd払い残高へ出金（チャージ）するには、あらかじめ証券口座と、「d払い」に設定されている「dアカウント」との連携が必要。また、出金を行う際には、マネックス証券で登録しているパスキーでのログインが必須となる。