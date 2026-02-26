この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【何でも素直に話すな！】賢い人ほど内緒にしている、口外しない7つのこと」と題した動画を公開した。Ryota氏は、人間関係のトラブルの多くは「何を話すか」によって引き起こされると指摘し、あえて黙っておくことで身を守る処世術について解説している。



動画内でRyota氏は、他人に尋ねられても黙っておいた方がいい具体的な7つの項目を挙げている。まず1つ目は「プライバシーの充実っぷり」だ。例えば、旅行に行った話などを頻繁にすることは、相手によっては「お金がいっぱいあるんだな」「人生うまくいっているんだな」という妬みの対象になり得るという。また、旅行の話題は「家を留守にしている」という情報の開示にもつながるため、防犯上のリスクも伴うと注意を促した。



2つ目は「他で活躍していること」である。特に職場において、副業や趣味での成功を話すことは、「本業に力を入れていないのではないか」という誤解を招く恐れがあるという。3つ目以降には、「〇〇さんがこう言っていた」という伝聞や、「否定されたくない趣味」などが挙げられた。趣味に関しては、自身が楽しんでいれば良いものであっても、他人に話すことで「そんなものを集めて何になるの」と否定され、傷つくリスクがあると説明。Ryota氏は自身の祖父が石を集めていた例を挙げ、「理解が難しい趣味」は理解者だけに留めるべきだと語った。



また、特に注意すべき点として「貯金額や資産」と「他人のプライバシー」を強調した。Ryota氏は「日本人は文化的に他の人の生活がエンタメ」であり、他人の懐事情に対する関心が非常に高いと分析する。資産の話は妬みや「奢ってほしい」という期待を生むだけであり、メリットは少ない。さらに、友人の旅行予定などの「他人のプライバシー」を勝手に話すことは、情報漏洩であり、人間関係を破壊する最も危険な行為だと警鐘を鳴らした。



Ryota氏は最後に、会話は「キャッチボールができればいい」とし、天気やテレビ番組のような当たり障りのない話題で十分に関係は築けると結論付けた。深い話やリスクのある情報は、信頼関係が十分に構築されてから、相手を選んで話すべきである。賢い人ほど、沈黙の価値を知っているのだ。