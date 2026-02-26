あなたは貯金派？運用派？…実は「何もしていない」派が3割弱という現実。40代からの“お金の備え”アンケート
最近では新NISAや投資信託といった言葉を耳にする機会も増え、お金を「育てる」ことがぐっと身近に感じられるようになりました。そんな中「みんなはどんな備えをしているの？」「自分だけ取り残されていないかな？」と不安になることもありますよね。
そこで、「毎日が発見ネット」の記事づくりなどに協力いただいている「毎日が発見フレンズ」のみなさんを対象に、「お金の管理や備え」について大調査！お金との向き合い方を聞いてみました！
■意外な結果も...お金の管理や将来への備えとしてやっていること
「毎日が発見フレンズ」のみなさんに、お金の管理や将来への備えにどのように取り組んでいるかを質問してみました（複数回答にて）。
・貯蓄（銀行預金など）を計画的に継続している 52.5%
・特に具体的な備えはまだ行えていない 28.7％
・iDeCoやNISAなど、税制優遇のある制度を利用して資産運用をしている 25.7％
・生命保険や個人年金保険を見直し、将来に備えた保障を充実させている 23.8％
・株式、投資信託、不動産など、上記以外の方法で資産運用をしている 22.8％
・公的年金の見込み額を把握し、老後の収支シミュレーションを行った 7.9％
・定年退職後の働き方（パート、再雇用など）について具体的に計画・情報収集している 3％
・その他 3％
一番多かったのは「貯蓄（銀行預金など）を計画的に継続している（52.5％）」。早速寄せられた声をご紹介します。
「株の投資は怖くて嫌いなので、地道に貯蓄です。最近利息がよくなっているので、うれしいです」（60代前半）
「給料が出たら先取り貯金をやっている」（40代後半）
「財形貯蓄をずっと続けている」（40代後半）
「定期貯金」（50代後半）
「児童手当で教育費の貯蓄をしています」（40代後半）
やはり銀行預金などは安心、安定のイメージがありますよね。定期預金や財形貯蓄、児童手当を割り当てるなど、自動的に貯まる方法が支持されていることもわかりました。
そして、注目すべきは第2位の「特に具体的な備えはまだ行えていない」という回答です。3割弱のみなさんが選んだこの答えの背景をみていくと...
「現在の事で精一杯で何も出来ていない」（60代前半）
「資産運用は出来ないし、年金だけなので、備えは出来ていない」（60代後半）
「収入が少なく、資産運用に回すお金がない」（60代前半）
「必要性はわかっているが何をどうすればいいのか」（60代後半）
日々の生活が厳しく、備えや運用については難しいという声も多く寄せられました。また、始め方がわからない、といった意見もあり、始めることへのハードルの高さも感じられました。
■資産運用って、どんなことをしているの？
一方で、4人に1人は「iDeCoやNISAなど、税制優遇のある制度を利用して資産運用をしている（25.7%）」という結果に。加えて「株式、投資信託、不動産など、上記以外の方法で資産運用をしている（22.8%）」という人も。いくつかの運用手段を組み合わせている人も複数みられました。
「新NISAを全力で積み立てていますが、老後に間に合うのか不安」（40代後半）
「iDeCo、NISA、個人年金、ドル建て保険」（40代後半）
「あまり余裕はないが、iDeCoは会社員の満額かけている」（50代前半）
「とりあえず自分自身の収入をNISAで運用してるのみ」（50代後半）
「外貨建の保険で運用（10％運用益がでると自動で日本円に戻るタイプ）」（40代後半）
「外貨預金、貯蓄型生命保険、民間の年金」（60代後半）
「少しリスクを取りながら分散投資をしている」（60代前半）
iDeCo、NISA、外貨建て保険、個人年金、貯蓄型生命保険など、リスクの大きさはいろいろですが、少し攻めたお金の管理をしている方も多くいらっしゃるのですね。
また、「生命保険や個人年金保険を見直し、将来に備えた保障を充実させている」という回答も23.8%にのぼりました。備えの一環として、ぜひチェックしておきたいポイントです。
＊ ＊ ＊
コツコツと堅実に貯める派の人もいれば、リスクをとって運用を始めた人も。それぞれのお金との向き合い方が伝わってくるアンケート結果となりました。状況は違っても、「大切な家族や自分のために、少しでも安心して暮らしたい」という思いは共通なのでは。自分にぴったりの「安心できる備え方」を見つけていきましょう！
文／菅野直子