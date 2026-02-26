【CyConveni WACCA池袋店】 2月27日11時 オープン予定 場所：東京都豊島区東池袋1-8-1 1階 営業時間：11時～20時

Cygamesは、同社タイトルのグッズを販売する実店舗「CyConveni（サイコンビニ）」を2月27日11時にオープンする。場所はWACCA池袋1階。

モバイルゲームを中心に様々なタイトルを展開するCygames初の常設店舗が池袋にオープン。店舗名の通り、コンビニ風の店内には「ウマ娘」や「グランブルーファンタジー」、「シャドウバース」、「プリンセスコネクト！」のグッズがズラリと並んでおり、ビニール傘などコンビニらしいアイテムも用意されている。

また、店内BGMには各タイトルのゲーム音楽が流れているほか、各所に設置されているモニターには様々なPVが映し出されている。今回、オープン前日となる2月26日に先行内覧会が行なわれ、店内が初公開となった。本稿では「CyConveni」の様子を撮り下ろしで紹介していく。

外観

店内の様子

グッズなど

(C) Cygames, Inc.

運営：株式会社アニメイト

