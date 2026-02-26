ミュージシャンのGACKTが26日、X（旧ツイッター）を更新。「欲」をめぐる自身の見解を示した。

「『欲が強いことってダメですか？』 後輩から、そんな質問をされた。『なんで？』そう聞き返すと、『親から欲を抑えて生きろって昔から言われてます』と返ってきた」と前置きした上で「確かに日本には、【欲が強い＝悪】という空気がある。だが、本当にそうか？ ボクはそう思わない」と書き出した。

「むしろ、欲が強くなければ行動は続かない。脳科学の世界でも【欲と行動の密接な関係性】は示されている。欲がない人より、欲が強い人の方が動く。動くから続く。続くから結果に近づく。つまり【欲】は、結果を導くための【ツール】だ」とした。

「一方で、欲が弱いことを美徳のように語る人もいる。だがそれは、【動かない自分を正当化する言葉】にも聞こえる。動かなければ、誰にも迷惑をかけない。トラブルも起きない。失敗もしない。だが、何も残らない」と記述。

「欲深くていい。 それが行動に変わるなら。その行動が誰かのためになるのなら。欲は【行動の燃料】だ。だが、燃やせない人間にはただの重いガソリンになる。欲が問題なんじゃない。【扱えないこと】が問題だ」とつづった上で「欲を持っていることがダメじゃないと、オマエの行動で示せ。最高の結果で」と締めくくった。