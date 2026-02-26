【HG 1/144 Dガンダムセカンド】 2月26日12時 受注開始 5月 発送予定 価格：3,080円 【HG 1/144 Dガンダムファースト【再販】【2026年6月発送】】 2月26日11時 受注開始 6月 発送予定 価格：2,530円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 Dガンダムセカンド」を5月に発売する。2月26日12時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は3,080円。

本商品は、コミック『ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム』に登場する「Dガンダムセカンド」を1/144スケールで立体化したプラモデル。「Dガンダムファースト」を戦闘用に改修した機体で、キットでは腕部のナックル・クラッシャーやコネクテッド・ビームライフル、Dガンダムセカンド専用のシールドを新規造形で再現している。

セカンドの受注開始に合わせ、2025年7月に発売したガンプラ「HG 1/144 Dガンダムファースト」を2026年6月に再販する。2月26日11時より受注を開始する予定で、価格は2,530円。

