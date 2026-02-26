かまいたち山内、後輩に向かって「態度は気をつけろ」 収録中に不機嫌になり…現場はピリつきの連鎖

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

2月25日（水）の同番組では、「旬のれんこんを最高の状態で食べてほしいねん」が放送された。

前回は旬の鯛を自分たちで釣って食べた“山内探検隊”企画の第3弾。今回は、濱家に加えて、河井ゆずる（アインシュタイン）、水田信二、新山（さや香）、峯岸みなみが参加し、旬のれんこんを収穫から調理するまでのロケを行った。

前回の活躍によって“副隊長”に任命された新山は、事あるごとに山内とペアを組まされるのだが、そのたびに仲間割れしてしまう。

3チームに分かれた収穫作業では、山内が顔に泥水をかけられ「何してんねん！」と激怒したり、山内への指示がヒートアップする新山に「タメ口になってんねんお前！」と注意したりという一悶着も。

そんな大騒ぎのロケも開始から4時間、苦労して収穫したれんこんをいよいよ調理することに。

ここでも山内の指名で“れんこんの素焼き”を担当することになった新山。しかし、料理素人の山内は「先に剥いてから切るってこと？」と的はずれな質問をして、新山から「切ってから剥くほうがムズいでしょ。そんな考えたらわかるでしょ」と詰められてしまう。

これに「態度は気をつけろ。隊長は立てろよ」と睨みを利かせる山内。だが今度は調理道具の上で皮を剥き出すと、新山から「ここでやるのやめましょう、道具が汚れるから。考えたらわかりますやんか」とまたも注意され、「はい…」と拗ねてしまうほど不機嫌になっていた。

そんなピリつく2人を笑う濱家と河井だったが、その空気がもう一方の“天ぷら”担当チームにも連鎖することに。

元料理人の水田が黙々と下処理を進めていると、天ぷら衣を作るように指示された峯岸は「あかん、やり直し全部。そんな粘りが出たらあかんがな」とダメ出しを食らう。料理に真剣すぎて山内よりもピリつく水田の振る舞いに、濱家は「まさか素焼きチームのほうがよかったとは…」と嘆いてしまう。

そんななか、天ぷらを揚げはじめた水田に「油の温度測った？」と山内がまたも素人的な質問をすると、水田は「測ってるやろ当たり前や」「お前ずっと見てたんか？なんでずっと見てないのに言うねん」と、静かに怒りをぶつけてくる。

あまりの凄みに目も合わせられないでいた山内は、思わず「副隊長の出番やろ！」と新山に八つ当たりする事態となっていた。