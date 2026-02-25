¡Ö¸½ºß¤ÎF1¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¼å¤¯¤Ê¤ë¡×¸µ¥Û¥ó¥À¡¦ÀõÌÚÂÙ¾¼¤¬¿·Æ³Æþ¤ÎPUÍ½»»À©¸Â¤Ë»ýÏÀ
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎF1¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¥Þ¥·¥ó¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤Î½ÐÍè¤¬¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢PU¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤ÎÀÇ½º¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÏPU¤¬·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆPU¤Ç¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Äã¤¤ÀÇ½¤ÎPU¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤«¤éPU¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¸·Ì©¤Ê¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÍ½»»À©¸Â¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡©¡¡¸µ¥Û¥ó¥Àµ»½Ñ¼Ô¤ÇF1²òÀâ¼Ô¤ÎÀõÌÚÂÙ¾¼»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤È¾¡Íø¤ÏÁêÈ¿¤·¤Ê¤¤¡Û
¥Û¥ó¥ÀF1¤ÇPU³«È¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀõÌÚÂÙ¾¼»á photo by Ryo Higuchi
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢PU¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿µ»½Ñ³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ê³«È¯Í½»»À©¸Â¡Ë¤Îµ¬Â§¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PU¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¸·³Ê¤Ê¥³¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥×¤¬²Ý¤µ¤ì¡¢³«È¯Èñ¤Î¾å¸Â¤ÏÇ¯´ÖÌó£±²¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó200²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·µ¬»²Æþ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤ÎÍ½»»¤ÎÁý³Û¤ä¥Æ¥¹¥Èµ¡²ñ¤Î±äÄ¹¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PU¤ò¥¤¥Á¤«¤é³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë³«È¯¤ä¥Æ¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°È÷Åê»ñ¤â¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ûÂ¸¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï²áµî¤Î°ä»º¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤òÊÑ¤¨¤Æ²¿¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤ä¿Íºà¤ò¤É¤³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆPUÀß·×¤òÁ´ÉôÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ÎÎ¾Êý¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç»ö¤Ê³«È¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎPU³«È¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï·Ð±ÄÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥Û¥ó¥À¤ÇPU³«È¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä²ñµÄ¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥³¥¹¥È¤òÁêÅöÍÞ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÄÂç¤ÊÍ½»»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×°ÊÁ°¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¤Ê¤«¤ÇF1³èÆ°¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¸½ºß¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼å¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬2017Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎF1¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÞÌÌ¤ò°ú¤¤¤ÆÉôÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤â¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ËËÄÂç¤Ê¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç³«È¯¤Î¸úÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë°¤«¤Ã¤¿¡£ÁªÂò¤È½¸Ãæ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤á¤Æ²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Î²ó¿ô¡ßÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢³«È¯¤¬ÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢PU¤ÎÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í×¤Ï¼Î¤Æ¤ëÉôÉÊ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ë¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚADUO¤Ï»È¤¤Êý¼¡Âè¡Û
¡¡¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ØADUO¡ÊÄÉ²Ã³«È¯¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Îµ¡²ñ¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡PU¤Ï£²·îËö¤Ç¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÇ§¾Ú¡Ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊFIA¡Ë¤¬PU¤ÎÀÇ½¤ò£¶Àï¤´¤È¤ËÂ¬Äê¤·¡¢Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Äã¤¤ÀÇ½¤ÎPU¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ADUO¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¬Àµ¤Ê±¿ÍÑ¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡F1¤Ç¤Ï¡¢BOP¡Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½Ä´À°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤ÎÀÜÀï¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£F1¤Ï¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤·¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤·¡¢ÇÛÎ¸¤Ê¤·¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±Â³¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬F1¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£2022Ç¯¡¢PU³«È¯¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¥Î¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤¬BOP¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â³ÆPU¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¤ÏµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ÎPU¤È¤ÎÀÇ½º¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ô¼ç¤äÅê»ñ²È¤Ê¤É¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ÆÅ±ÂàÏÀ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢F1¤Ë¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ËÄÉ²Ã¤Î³«È¯¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ADUO¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¡¼¥¹¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏBOP¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇµßºÑÁ¼ÃÖ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥»¥¤¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÈ¿ÂÐ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤¯¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤ÎPU¥á¡¼¥«¡¼¤ÏºÇ½é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤â2015Ç¯¤Ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÉüµ¢¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢PU¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³½Ð¤·¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁÈ¤à¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤â¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ÖÅ±Âà¤«¡×¤È¤¤¤¦¤É¤óÄì¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Îº¢¤ÏÇ¯´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¤ä¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢MGU-H¡ÊÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢MGU-K¡Ê±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Î¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÇ¯´Ö¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¿ô¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¤ä¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÂ¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤âÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½Áª¼ê¤ä¥¸¥§¥ó¥½¥ó¡¦¥Ð¥È¥óÁª¼ê¤Ï50¥°¥ê¥Ã¥É°Ê¾å¤Î¹ß³Ê¤È¤¤¤¦¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤À¥È¥í¥í¥Ã¥½¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëŽ¥¥¬¥¹¥ê¡¼Áª¼ê¤ä¥Ö¥ì¥ó¥É¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¥ì¡¼Áª¼ê¤â¥°¥ê¥Ã¥É¹ß³Ê¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó²Ê¤»¤é¤ì¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Û¥ó¥À¤Ï¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òFIA¤¬ÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ó¥ÀµßºÑ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤ÎADUO¤ÏÂ®¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï³«È¯¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¥Û¥ó¥À¤Î»þ¤È¤Ï¾õ¶·¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å±Âà¤·¤½¤¦¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âADUO¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤ÎPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊBOP¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ADUO¤Î»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤ÏF1¤òÇËÌÇ¤ÎÆ»¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÀõÌÚÂÙ¾¼¡¡¤¢¤µ¤¡¦¤ä¤¹¤¢¤¡¿1958Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£1981Ç¯¤ËËÜÅÄµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Âè£²´ü¥Û¥ó¥ÀF1¡¢½éÂå¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢¥¢¥³¡¼¥É¡¢N-BOX¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£2017Ç¯¤«¤éÂè£´´ü¥Û¥ó¥ÀF1¤ËÉüµ¢¤·¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£Âè£´´ü³èÆ°¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯½Õ¡¢¥Û¥ó¥À¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡£¸½ºß¤ÏF1¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½é¤ÎÃø½ñ¡Ø´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ ¥Û¥ó¥ÀF1¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£