¶È³¦½é¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ä¤È¼ê¤¬Ëä¤Þ¤ëÌäÂê¤ò¥¿¥ê¡¼¥º¤¬²ò·è¤·¤¿
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥«¥Ã¥×¤ò¡¢ÏÓ¤Ë³Ý¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¡£
ÊÒÊý¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤È²ÙÊª¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£Î¾¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ð¥ó¤«¤é¥â¥Î¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¤òÍ¥²í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¡¢¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï¡£¤³¤ì¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ê¤É¤Î¥¿¥ê¡¼¥º¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï
¿·¤·¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼êÄó¤²¥Ò¥â¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¼êÄó¤²·¿¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡£ÂæÏÑ¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤ò2·î24Æü¤«¤éÅÔÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÁ´¹ñ¤Ç¤âÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¡£Àè¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë9ÈÖ¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¿±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë15ÈÖ¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¿¥½¥Ë¡¼¥·¥Æ¥£ÆâÅ¹¡¿¿À³ÚºäÅ¹¡¿¿·½É½»Í§¥Ó¥ëÅ¹¤Î5Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
³°½Ð¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥«¥Ã¥×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÓ¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡£Á´¹ñ¤Î¥¿¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î¹¹Ô¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿µ¢¤ê¤â¡¢Î¾¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¢¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤Þ¤¹¤Í¡£