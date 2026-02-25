¡ÖÆæ¤Î½÷À¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¿Íµ¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¡2¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÈÇË¶É¡¡¸µºÊ¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー½÷Í¥
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥ß¥åー¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ù¥é¥ßー¡Ê47¡Ë¤È¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ë¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡Ê36¡Ë¤¬ÇË¶É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£2019Ç¯¤ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Þ¥ê¥Ö¤Ç·ëº§¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¤È¥¨¥ë¤À¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯10·î¤Ë±ßËþ¤Ë·ëº§À¸³è¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶¦Æ±°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥é¥ßー¤È¤Î´Ö¤Ë14ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ëÎøÂ¿¤½÷Í¥¡¡¤ª¤Ê¤«¸«¤»¤Æ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¡¡²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï±Ñ¥µ¥ó¥Çー¡¦¥µ¥ó»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥È¤È¥¨¥ë¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÀÅ¤«¤ËÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£º£¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶¦Æ±°é»ù¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÎÇË¶ÉÊóÆ»¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤¬¥í¥ó¥É¥óÀ¾Éô¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ò¥ë¤Ç¡¢·ëº§»ØÎØ¤òÃå¤±¤º¤Ë¡ÖÆæ¤Î½÷À¡×¤È³°½Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¡¢¥ß¥åー¥º¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Þー¥·ー¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢2¿Í¤Ï¸òºÝ¤ò³«»Ï¡£Ä¹½÷¥í¥ô¥§¥é¤Á¤ã¤ó¡Ê5¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¥¸¥çー¥¸·¯¡Ê1¡Ë¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì²È¤Ï±Ñ¹ñ¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥Ù¥é¥ßー¤¬¸µº§Ìó¼Ô¤Ç½÷Í¥¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿Â©»Ò¥Ó¥ó¥¬¥à¡Ê14¡Ë¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë