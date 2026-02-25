LE SSERAFIMのKAZUHAが、自身のデビューへと繋がった異例のスカウト秘話を明かし、スタジオに驚きの声が上がる一幕があった。

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

番組内では、高校2年生からオランダの国立バレエアカデミーに留学していたというKAZUHAの経歴が紹介され、脚の長さが際立つレオタード姿の写真が映し出された。

指原莉乃からスカウトの経緯を問いかけられると、KAZUHAは「コロナ禍でもあって、オーディションに直接行くことができなかったので、HYBEから来てくださって」と告白。ヒコロヒーが「（応募）動画送ったら、スカウトマンがオランダまで来たってこと？」と驚くと、KAZUHAは「そうですね。もう時間もたぶんなかったので。メンバーも決まってて…」と当時の切迫した状況を振り返った。

これに対し、同じくメンバーのSAKURAが「LE SSERAFIMの、最後の…もう何人か決まるっていう時に、KAZUHAが（入ってきた）」と補足。指原から「じゃあSAKURAはもう事前にメンバーにいた？」と聞かれると、SAKURAは「いました。なので、結構似たような…私がサマラ」と、既にメンバーが決定している今回のプロジェクトの状況と、自身のデビュー当時の共通点を指摘した。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。