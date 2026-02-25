ワンコに知育玩具で遊ばせてみたら、本来とは違う方法で遊び始めて…？効率を重視して不正を働く姿が話題になり、投稿には「可愛い」「楽しそう」といった声が寄せられています。

【動画：犬が『にんじんのおもちゃ』で遊んだ結果→『正しく使ってくれるかな』と思っていたら…想定外な光景】

ワンコが知育玩具で遊んだら…

TikTokアカウント「96be1203」に投稿されたのは、柴犬の「くろべえ」君が知育玩具で遊んだ時の様子です。飼い主さんが用意したのは、にんじん畑のおもちゃ。土台の畑には複数の穴が開いていて、穴に埋めたにんじんの人形を1本ずつ引っこ抜いて遊びます。

くろべえ君はさっそくにんじんをお口にくわえると、すぽっと上手に引っこ抜いたそう。この調子で、他の人参もどんどん収穫してくれるかと思いきや…？

まさかの不正に爆笑！

なんとくろべえ君はにんじんではなく、土台の畑をくわえてブンブンと振り回し始めたとか！どうやらにんじんを1本ずつ収穫するのが面倒臭くなって、一気に畑から振り落とそうとしているようです。堂々と不正を働く姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

そしてくろべえ君が全力で畑を振り回し続けているうちに、埋まっていたにんじんはほとんど吹っ飛んでしまったそう。遊び方は間違っていますが、効率よくにんじんを収穫する方法を自分で編み出したのですから、ものすごく知力がアップしたかもしれませんね！

この投稿には「荒ぶってますね」「遊び方間違えてる所が可愛いですね」「確かに、畑ごと壊すのが1番効率的かもしれない？ｗ」といったコメントが寄せられ、くろべえ君の予想外の行動は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

ご飯が出る知育玩具に苦戦

別の日にはくろべえ君が、ドラムを回すと中からドッグフードが出てくる知育玩具で遊んだ時の様子が投稿されています。最初はお手々でドラムを回転させるとすぐにフードが出てきたのですが、途中から全然出てこなくなってしまったそう。

するとくろべえ君は不満そうなお顔で、「なんとかしてよ！」とばかりに飼い主さんを見つめたとか。知育玩具に苦戦してご機嫌ナナメになってしまう姿も、小さな子どものようで可愛いくろべえ君なのでした。

くろべえ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「96be1203」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「96be1203」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。