¡Ö¤³¤ì¤¬½µ´©»ï¤À¡ª¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡ª¡×½ñÅ¹¤Ë¸½¤ì¤¿Ç¯ÇÛ¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼µÒ¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¥Ð¥¤¥È¤¬ÌÔÈ¿ÏÀ¤·¤¿·ë²Ì¡¡¤¢¤ë½÷À¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ²±
µÒ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î50Âå½÷À¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
³ØÀ¸»þÂå¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç½ñÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀµÒ¤¬¡Ö½µ´©»ï¤Ï¤É¤³¤À¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¡ÖÀÎ¤Ïº£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤Ë²£ÊÁ¤ÊÃËÀµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÃËÀ¤Ï½µ´©»ï¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÒ¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤â¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÆÍÁ³ÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀèÇÚÅ¹°÷¤Îµ¡Å¾¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃËÀµÒ¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¥ì¥¸Îó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤¬Íè¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Ê¸·Ý»ï¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤¬½µ´©»ï¤À¡ª¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Æ¬¤´¤Ê¤·¤ÎÊª¸À¤¤¤Ë¡¢½÷À¤Î´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤¬½µ´©»ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸·Ý»ï¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¤Ç¤â¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¤Ç¤â·ò¹¯´ØÏ¢¤Ç¤âËè½µÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï½µ´©»ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½µ´©»ï¤ò¤ªÃµ¤·¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
Àª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥à¥Ã¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áê¼ê¤¬¼ã¤¤½÷À¤À¤«¤éçÓ¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£½÷À¤Ï¡ÖÀÎ¤Ïº£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤Ë²£ÊÁ¤ÊÃËÀµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
